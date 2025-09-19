BOYNEXTDOOR¡¦¥ê¥¦¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¡È¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¡É¤Ç»¨»ïÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª°¦¸¤¤È¤ÎÌþ¤·¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡ÚPHOTO¡Û
BOYNEXTDOOR¤Î¥ê¥¦¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBOYNEXTDOOR¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿¼Ìë¤ÎÅìµþ»¶Êâ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØEsquire Korea¡Ù¤Ï9·î18Æü¡¢¥ê¥¦¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ØEsquire Wellness¡Ù¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ØEsquire Wellness¡Ù¤Ï¡¢¡ØEsquire Korea¡Ù¤ÎÁÏ´©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÊÌºý¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡È·ò¹¯¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥¦¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¶¯Îõ¤Ê´ãº¹¤·¤ä¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤¬±Ç¤¨¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÍ¥¤·¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¥ê¥¦¤Ï¡ÖË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤»¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®½Ï¤·¤¿°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¥ê¥¦¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ØEsquire¡Ù10·î¹æ¤Î»ïÌÌ¤ä¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥¦¤¬½êÂ°¤¹¤ëBOYNEXTDOOR¤Ï¡¢10·î¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo Genre¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó5¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£2ºîÏ¢Â³¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¤·¡¢Àª¤¤¤òÁý¤¹BOYNEXTDOOR¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¿·¤·¤¤²»³Ú¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë