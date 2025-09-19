Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ú银º²¡Û¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¡©´ÊÃ±¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡ª
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö银º²¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö银º²¡×¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¼Â¼Ì²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö银º²¡×¤ÈÉ½¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¶äº²¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¶äº²¡×¤Ï¡¢¶õÃÎ±Ñ½©¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¶äº²¡×¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£
¾®·ª½Ü¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô