µ¢¹ñ»Ò½÷ÇÐÍ¥¡¦²Ö²»¤Î¾×·âÎø°¦¡ª¤ï¡¼¤¹¤¿¤¬¡ÈÇ¼ª¡É¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡ª¡©
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À!? ¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹SP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
1990Ç¯Âå¤«¤é¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö¶á¤Ê5Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ¢¹ñ»Ò½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Ö²»¤Î¾×·âÎø°¦¡ª¤ï¡¼¤¹¤¿¤¬¡ÈÇ¼ª¡É¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡ª¡©
²Ö²»(25)¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹°é¤Á¤Îµ¢¹ñ»Ò½÷ÇÐÍ¥¡£Î¾¿Æ¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤¬¡¢LA°é¤Á¤Ê¤Î¤Ç±Ñ¸ì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é¡£TOEIC¤Ï990ÅÀÃæ¡¢905ÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPDFÃË¡×¤È¸òºÝ¤·¤¿²áµî¤¬¡£PDF¤È¤ÏÊ¸¾Ï¤ä²èÁü¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¾å¤Î½ñÎà¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¿À·Ð¼Á¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ï°ú¤¤º¤é¤º¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¼é¤ë¤Ù¤¥ë¡¼¥ë¤òµ¤·¤¿PDF¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤«¡£
MC¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤Ï¡¢Èà»á¤¬¥ë¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Ö²»¤Ë¥¬¥µ¥Ä¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë(¾Ð)¡£¤½¤ó¤Ê²Ö²»¤¬¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó´é¤òÂç¸ø³«¡ª
¾®¶ÌÍü¡¹²Ú(24)¤Ï¡¢¡ÖThe World Standard¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤ï¡¼¤¹¤¿)¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë10Ç¯ºßÀÒ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë²Ä°¦¤¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤ÉÀ¤³¦14¥«¹ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥×¥ê¥×¥ê·Ï¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÇ¼ª¤òÉÕ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Æ³°¤·¤¿¤¤¡×¤È¾®¶Ì(¾Ð)¡£»î¤·¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÇ¼ª¤ò³°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¾ÁÒ¤Ï¡Ö°ìµ¤¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³°¤·¤¿Êý¤¬Âç¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¡ÖÇ¼ª¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢²¿ÅÙ¤«»öÌ³½ê¤Ë¡ÖÇ¼ª¤ò³°¤·¤¿¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡£
¤½¤³¤ÇµÞî±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÌ¾ÁÒ¤¬Ä¾ÃÌÈ½¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
Ì¾ÁÒ¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê¡¢Ç¼ª¤ò³°¤¹Êý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢º£·î¤«¤é¤ï¡¼¤¹¤¿Ã´Åö¤Ë¡£
¾®¶Ì¤¬¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ËÇ¼ª¤òÉÕ¤±¤Æ¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÇº¤à¤È¡¢Ì¾ÁÒ¤Ï¡Ö³¤³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë»þ¤À¤±¡¢ÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤Ê¾®¶Ì¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó´é¤ò¸«¤¿Ì¾ÁÒ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
