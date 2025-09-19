¡Ö½ÂÂÚÃÏ¹ö¡×¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡©Âà¶þ¤Ê¼ÖÆâ¤ò¡ÈÇú¾Ð¤Î±²¡É¤ËÊÑ¤¨¤¿¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
½ÂÂÚÃæ¤Î¼ÖÆâ¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°²½¤·¤¬¤Á
»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËÊØÍø¤Ê¼«²ÈÍÑ¼Ö¡£²ÙÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¿·´´Àþ¤ä¥Ð¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¤Î¾èµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Âç·¿Ï¢µÙ¤äµ¢¾Ê¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ»Ï©¤Ïº®¤ß¡¢½ÂÂÚ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë°ÜÆ°¤ËË°¤¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¥°¥º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Î·ãº®¤ß¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤°¤º¤ê½Ð¤·¤¿»þ¡¢¤Á¤Ã¤³¤¤¥Ò¥è¥³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤»¤¿¼Ö¤¬ÎÙ¤ËÍè¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÂç¶½Ê³¡ª¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Ò¥è¥³¥«ー¤Î¿Í¤¬¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥Ò¥è¥³¤òÁë±Û¤·¤Ë¥Ë¥ç¥¤Ã¤È¹Ô¤¸ò¤¦ÅÙ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂçÇú¾Ð😂¤Ê¤ó¤ÆÎÉ¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¡Ä¼Ö¤ÎÃæ¤¬°ì½Ö¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿🥹🫰
»Ò¤É¤â¤¬¥°¥º¥ê¤À¤¹¤È¼ÖÆâ¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¼ÖÆâ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ò¥è¥³¤Î¿Í·Á¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¡£µÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥Ò¥è¥³¤ËÂç¶½Ê³¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é¸«¤¨¤ëÉ÷·Ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¥Ò¥è¥³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âÂç¤¤Ê¥Ò¥è¥³¤Î¿Í·Á¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¡¢»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëµßÀ¤¼çÅÐ¾ì¤Ë¡¢»×¤ï¤º¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¿´Â¡³°²Ê°å¤ÎÉã¡¢Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê½Ñ
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¸«¤¿¡¢¿Æ¤Î»Å»ö»Ñ¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ±¤¸¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ÎÁÍý¤Ê¤É¤Î²È»ö¤ò¿¿»÷¤Æ¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·î²¬Í´²ð ¿´Â¡³°²Ê(@TsukiokaYusuke)¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò°ì½ï¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÇË¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤µã¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢·î²¬¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
©TsukiokaYusuke
©TsukiokaYusuke
Í§Ã£¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÇË¤ì¤ÆÌ¼¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¼£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½ÑÍÑ¥Ï¥µ¥ß¤ò¾¯¤·¥×¥í¤Ã¤Ý¤¯°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤¬¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢³°²Ê°å¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤ª¼Ì¿¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¤âÌ¼¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼ê½ÑÍÑ¥Ï¥µ¥ß¤ò¾¯¤·¥×¥í¤Ã¤Ý¤¯°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ì¼¤µ¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¼£¤ê¡¢Éã¿Æ¤Î»Å»ö¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤âÎÉ¹¥¤Ê¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÉÂ±¡¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª°å¼ÔÍÍ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²ÈÂ²¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÁÇÅ¨¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
»×¤¤½Ð¤¬»ý¤Ä¡ÖËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¡×¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿Â©»Ò¤ËÇï¼ê
²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤ÎÄ¹´üµÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£½Ð¤«¤±¤¿¾ì½ê¤ä¤«¤±¤¿¶â³Û¤Ç²ÁÃÍ¤¬·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¥´¥ê¥¢¥Æ¤ÎÊì¤µ¤ó¤Ï³ØÆ¸¤Ç¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÆ¸¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤¬¤±¡¢³ØÆ¸¤ÎÀèÀ¸¤¬¥³¥½¥Ã¤È
👩🏫¡Öº£Æü¡¢¤¢¤ë¤ªÍ§Ã£¤¬²ÆµÙ¤ß¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ëÍÍ¤ÊÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þÂ©»Ò·¯¤¬¡Ø¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤À¤±³Ú¤·¤ó¤À¤«¤¸¤ã¤Í¤§¤Î¤«¡©³Ú¤·¤ó¤À¤Ê¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤âÂ¾¤Î¿¦°÷¤â»ß¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤½ê¤ÇÂ©»Ò·¯¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ÄÁÇÅ¨¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¤ã¤È¡×
Â©»Ò»á¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó
³ØÆ¸¤¸¤ã·ë¹½¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÏÃ¤·Êý¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¥Þ¥Þ¤½¤³¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿
³ØÆ¸¤ÎÀèÀ¸¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Î¤«¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤«¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö³Ú¤·¤ó¤À¤Ê¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤âµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ã¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤»Ò¤Ë°é¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ä¡Ö³¤Â±²¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ï¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥ë¥Õ¥£ー¤Î¸ÀÍÕ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÌ¾¸À¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
