¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î19Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¸ÂÖ´Ä¶Éô¤Î²«½á½©¡Ê¤³¤¦¡¦¤¸¤å¤ó¤·¤å¤¦¡ËÉôÄ¹¤Ï19Æü¡¢¹ñÌ³±¡¿·Ê¹¡ÊÊóÆ»¡ËÊÛ¸ø¼¼¤¬³«¤¤¤¿¡ÖÂè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Ã£À®¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡Ë¡¦ÄãÃºÁÇÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ïº£¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¤Î´ü´Ö¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦ÄãÃºÁÇÈ¯Å¸¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃºÁÇÇÓ½Ð¸¢¼è°ú»Ô¾ì¤ò¹½ÃÛ¡¢°ÂÄêÅª¤Ë±¿±Ä¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤Î6³ä°Ê¾å¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¼«¼çÅªÇÓ½Ðºï¸º¼è°ú»Ô¾ì¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¡¢¥°¥ê¡¼¥óÈ¯Å¸¤ÎÆâÀ¸Åª¸¶Æ°ÎÏ¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³èÎÏ¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£