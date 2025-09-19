¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¡Âè137´ü½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡Û¡ÈÄú³¦¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÉÃÓÅÄÈþÍ¥¡¡¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¡ÖÂè137´ü½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡×¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì6¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×·èÄêÀï¡×¤Ï1¹æÄú¤ÎÆ£ÅÄ¹¯À¸¡Ê20¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ15¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£½¤Î»À¸24¿Í¡Ê½÷»Ò¤Ï9¿Í¡Ë¤Ï11·î¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÈÄú³¦¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÉÃÂÀ¸¤À¡£
¡¡ÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê18¡á¹Åç¡Ë¤Ï2R¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Àï¡×¤Ç5¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ26¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤ÇÅ¸³«¤òÆÍ¤¡¢2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¡£ËÜ²È¤Ï¡Ö¤ß¤æ¤¦¡×¤À¤¬¡Ö¤ß¤æ¡×¤ÈÆÉ¤à¡£¡ÖÍÜÀ®½ê¤Ç¤Ï¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¡ÖÌ¾Á°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç3¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ë²÷¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï11·î21¡Á26Æü¤ÎµÜÅç¡£