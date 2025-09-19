GS1200SS¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥íー¥É¥´ー¥¤¥ó¥°¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¥ì¥×¥ê¥«¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¡ª¡Ú¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Û¡Ê¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Ë
°ìÈÌ¸øÆ»¤òÁö¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¡¢¥ìー¥·ー¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤âÍß¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¸¶ÅÀÉüµ¢¤Ç³«È¯¡ª
¥¹¥º¥¤¬2001Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿GS1200SS¡£
¤½¤³¤Ë¤ÏNew¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤Ê¤¤¡£
³«È¯¿Ø¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥×¥ê¥«¡¦¥Öー¥à¤Î½ªßá¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡¦¥Öー¥à¤âÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤Î¥Ïー¥Õ¥«¥¦¥ë¤ÏÍß¤·¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ì¥×¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õÎÏ¤Ç¹çÍýÀ¤òÄÉµá¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¼ñÌ£À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Î¡¢¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë³«È¯¿Ø¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶À¤ËÂç¤¤¯»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ç¡ÖÃË¤Î¥Ð¥¤¥¯¡×¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÑµ×¥ìー¥µー¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¥«¥¦¥ë¤òÁõÃå¤·¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ËÉº¤¦¡ÖÉð¹ü¤µ¡×¤âÆ÷¤ï¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤À¤«¤é¥Õ¥ìー¥à¤Ï¥¢¥ë¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Å´¤Î¥Ñ¥¤¥×À½¡£
¥ê¥ä¥µ¥¹¤â¥ê¥ó¥¯¤ò²ð¤·¤¿¥â¥Î¥µ¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê2ËÜ¥·¥ç¥Ã¥¯¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÖÌýÎä¡×¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤Ï4¥Ð¥ë¥ÖÇ³¾Æ¼¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤ÏGSX¤ò¼ÖÌ¾¤Ë´§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´º¤¨¤Æ2¥Ð¥ë¥Ö»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÁ°Äó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï4¥Ð¥ë¥Ö¤Ç¤â2¥Ð¥ë¥ÖÀ¤Âå¤ÎX¤ò³°¤·¤¿GS¤Î¤ß¤ÇÁÈ¤à¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¤À¡£
GSF1200¤¬¥Ùー¥¹¤ÎÌýÎä4¥Ð¥ë¥ÖDOHC4µ¤Åû¤Ï¡¢79.0mm¡ß59.0mm¤Î1,156cc¡£
100PS/8,000rpm¤È9.6kgm/6,500rpm¤Ï¡¢CVR32¥¥ã¥Ö¥ì¥¿ー¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î´¶À¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥¸¥ï¥Ã¤È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¹¤ë²¹ÏÂ¤Ê°õ¾Ý¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¡£
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Ï1,460mm¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¢¥Ù¥ìー¥¸Â®ÅÙ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ç¶Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡£
¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Á°Äó¤â´Þ¤á¼Ö½Å¤Ï210kg¤È¡¢¤³¤ì¤Ï°ÂÄê´¶¤Î¤Û¤¦¤ØÆ¯¤¯Í×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ý¥¸¤â¸«¤¿ÌÜ¤è¤êÁ°·¹¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆñ¤·¤µ¤Î¤Ê¤¤Áö¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤É¤³¤«¥ªー¥È¥Ð¥¤¤é¤·¤µ¤òÃ¹¤¨¤¿¡¢³¹Ãæ¤Ç¡Ö¥µー¥¥Ã¥ÈÉ÷¡×¤ò³Ú¤·¤àÆüËÜÅª¤Ê¥«¥Õ¥§¥ìー¥µー¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¡×¤¬Éº¤¦¡£
¤·¤«¤·´ë²èÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þÎ®¤Ë´È¤òº¹¤¹¥Ð¥¤¥¯¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ò¼«Éé¤¹¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥¹¥º¥¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤Æ¼ÒÆâ¤Ç»¿ÈÝ¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°µÅÝÅª¤Ë¹ÎÄê¤¹¤ëÂ¦¤¬Â¿¿ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¡ÖÃËµ¤¡×¥¤¥áー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¥è¥·¥à¥é¤ÎÂÑµ×¥ìー¥µー¡¦¥¤¥áー¥¸¤âÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¹¥º¥¤È¤¤¤¨¤Ð¥ìー¥¹¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ö¥ëー¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ø¤ß¤ËÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯·Á¾õ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢ÍÆÎÌ¤¬20¥ê¥Ã¥È¥ë¤«¤é18¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ø¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·´ë²è¤«¤é³«È¯ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¥ì¥×¥ê¥«»þÂå¤Î½ªßá¤È¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Öー¥à¤âÊ¿Ã³²½¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¥«¥¦¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿'80Ç¯Âå¤ò²û¤«¤·¤àÆüËÜÎ®¥«¥Õ¥§¥ìー¥µー¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯ÁØ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¤â»þ´ü¾°Áá¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢²¿¤È2¥·ー¥º¥ó¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹Ã»Ì¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£