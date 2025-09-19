¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡×à¶âÈ¬ÀèÀ¸á¥Ö¥ì¥¤¥¯½÷Í¥ àÆÃÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤♡¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ21Ç¯¡½¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤Î35ºÐ½÷Í¥¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤ªÅ¹¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÀîÃÒ²Ö¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¥·¥ã¥Ä¤ä¹õ¿§¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥µ¥¤¥º¤ÎÆÃÂç¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤âÀ¹¤êÀ¹¤ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡£¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç½ë¤¤²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ã!!¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ê¥¢¥¤¥¹¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤♡¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹õÀî¤Ï2004Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡¡Âè7¥·¥ê¡¼¥º¡×(TBS)¤ÇÍÄÆëÀ÷¤Î´Ý»³¤·¤å¤¦(È¬²µ½÷¸÷)¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë°ðÍÕÉñ»Ò¤ò¹¥±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ØÅÏ¤êÆüËÜ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ÎºÝ¤Ïµ¢¹ñ¡¢ÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£