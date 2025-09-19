3ÅÙ¤Î·ëº§àËâÀ¤Î½÷á50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¤ª´é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
É×¤¬»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡àËâÀ¤Î½÷á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷Í¥¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ×¤¬»£¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤è¤Í¡£°Å¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦ÍÕ·îÎ¤½ïÆà(50)¡£¼÷»ÊÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÍÕ·î¤Î´é¤Ï°Å¤¤¤¬¡¢É×¤¬»£±Æ¼Ô¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¤ª´é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤¤ì¤¤¤À¡×¡Öº£¤âÈþ¤·¤¯Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÍÕ·î¤Ï1993Ç¯TBS¥É¥é¥Þ¡ÖµÖ¤Î¾å¤Î¸þÆü°ª¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬Ä¾¸å¤ËÎ¥º§¡£04Ç¯¤ËºÆº§¤·¡¢15Ç¯¤ËÎ¥º§¡£18Ç¯¤ËºÆ¡¹º§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢àËâÀ¤Î½÷á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£