¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Ë¥Ð¥é¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ÎÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ±¥É¡¼¥à¤Ë¤Ïµå³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²Ö¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µð¿Í»þÂå¤Ëà»ÕÄï´Ø·¸á¤òÃÛ¤¤¤¿½©¹¤¬Â£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥é¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤òÁ°¤Ë½©¹¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¯¤À¤í¤¦¤«¤éÉáÄÌ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢·ë¹½ÃÍÃÊ¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£