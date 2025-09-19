¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡¢¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×Æ®ÉÂ¸øÉ½¤ÎLUNA SEA¿¿Ìð¤Î¤¿¤á¡¢¿ÁÌî»Ô¤¬¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ Ìò½êÃ´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ë·Ð°Þ¤ÈÁÛ¤¤
¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥É¥é¥Þー¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Î¡Ö¤Ï¤À¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë¿¿Ìð¤¬¡¢9·î8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¤¬¤ó¡¢Ç¾¼ðáç¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦¿ÁÌî»Ô¤Ç¤Ï±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊç¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¡£´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤ä»ÔÌò½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î¶Ã¤¤äÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡¢ÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¿¿Ìð¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¿ÁÌî»Ô¤«¤é¿¿Ìð¤Ø¥Õ¥¡¥ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¿ÁÌî±Ø¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡£¤½¤ÎÆþ¸ý²£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅêÈ¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2020Ç¯¤«¤éÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æー¥¸4¤ÈÆ®¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ËÇ¾¼ðáç¤Î¿ÇÃÇ¤â¼õ¤±¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¿¿Ìð¤Ë¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È»Ô¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅêÈ¡¤·¤ËË¬¤ì¤¿40Âå¤Î¿ÁÌî»Ôºß½»¤Î½÷À¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÀ¸Ý¤â¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÀ¸Ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âÃæ³Ø¹»¤¬Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¿È¶á¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢º£²ó¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÍ§Ã£¤â¤¹¤´¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢º£¤âÅÅÏÃ¤Ç¡Øº£¤«¤é½ñ¤¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
LUNA SEA¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë¤ÎRYUICHI¤ò½ü¤¯4¿Í¤¬¿ÁÌî»Ô½Ð¿È¡£¿¿Ìð¤È¥®¥¿ー¤ÎSUGIZO¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥Ùー¥¹¤ÎJ¤È¥®¥¿ー¤ÎINORAN¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷¤À¡£º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿½÷À¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢INORAN¤ÎÄï¤Èº£¤â¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ÁÌî»Ô¤È¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¶á¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î40Âå½÷À¤Ï¡Ö¿ÁÌî¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢º£¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤³¤ì¤ò½ñ¤¤Ë¿ÁÌî¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤ËLUNA SEA¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤â¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤È¤«¡¢ÀáÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÉÂ¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¤â±£¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×
¿¿Ìð¤Ë²¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¼é¤ë´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢Æü¡¹¤ÎÈ¿¶Á¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¤ËÍè¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©³°¤«¤é¤â¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
LUNA SEA¤¬¿ÁÌî±Ø¤Î±Ø¥á¥í¤Ë¡©
¿ÁÌî»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿Ìð¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÄ®¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç°é¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤Î³¹¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ø¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
º£²ó¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÀßÃÖ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¿ÁÌî»ÔÌò½ê¤À¡£¹Êó¹Ä°²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¡Ø¤Ï¤À¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡Ù¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ø¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡Ù¤Ë¤Ï100Ëü±ß¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±éÎÁ¤âÅÙ³°»ë¤·¤Æ¡¢»Ô¤ÎPR¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤³¤Á¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö±óÊý¤Ê¤Î¤ÇÅÅ»Ò¤Ç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿¿Ìð¤È¿ÁÌî»Ô¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¤¿¤Ð¤³º×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¿¿Ìð¤¬X¤Ç¡Ö»ÔÌò½êÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÌò½ê¤ÎÁ°¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¿¿Ìð¤Ï¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÃúÇ«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢±À¤Î¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤È¿ÍÊÁ¤¬²¹¤«¤¯¤Æ¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿ÁÌî»Ô¤Ç¤ÏºòÇ¯¤«¤é¡Ö¿ÁÌî±Ø¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤òLUNA SEA¤Ë¡×¤È¤¤¤¦½ðÌ¾³èÆ°¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÁÌî±Ø¼þÊÕ¤Î½»Ì±Í»Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯10·î10Æü¤Ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ò·ëÀ®¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿½ðÌ¾¤ò»ÔÌò½ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Çº×¤ê¤Ë»²²ÃÍ½Äê
¤³¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¦°÷¤Ï¡Ö½ðÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Äº¢¤¬³«»Ï¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
9·î27Æü¡¦28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè78²ó¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¿¿Ìð¤Ïº£Ç¯¤Îº×¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤È¹ÔÀ¯¤Î»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤ë¿¿Ìð¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
