Åð»£¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾®·¿¥«¥á¥é¡¡¥·¥ã¥ó¥×ーÍÆ´ï¤ä¥á¥¬¥Í¤Ë¤â¡¡¼þ°Ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¸«È´¤¤Ë¤¯¤¯¡Ä¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý
Åð»£»ö·ï¤ÇÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¾®·¿¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼ê¸ý¤ÈÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐ±þºö¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÌ³¤Æ»ÃµÄåËÉÈÈ¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¡²ñÂô°ì¿Î²ñÄ¹¡Ë¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤é¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤È¤«¤Ë¤¢¤ë°áÌæ³Ý¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥Õ¥Ã¥¯¡¢¤¢¤È¤Ï¤Í¤¸·¿¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤Ï¡×
Ä¹Ç¯¡¢Åð»£¤äÅðÄ°¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ËÌ³¤Æ»ÃµÄåËÉÈÈ¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñÂô°ì¿Î¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥×ーÍÆ´ï¤ÎÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¥Ë¥»¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤Þ¤Ç¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëー
¡Ê°¤Éôµ¼Ô¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤Î²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¥á¥¬¥Í¡£¼Â¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ë¥«¥á¥é¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥á¥¬¥Í¤ÎÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í£Ó£Ä¥«ー¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤Èー
¡Ê¥á¥¬¥Í¥«¥á¥é¤Î²»À¼¡Ë¡Ö¤¤¤Þ¥á¥¬¥Í·¿¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²»À¼¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÄÓÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î²¡¼ýÉÊ¤Ë¤â¡¢¥Ú¥ó·¿¤Î¥«¥á¥é¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÌ³¤Æ»ÃµÄåËÉÈÈ¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¡²ñÂô°ì¿Î²ñÄ¹¡Ë¡ÖÀèÀ¸¤Î´ù¤Î¥Ú¥óÎ©¤Æ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤¤¡¢ÃåÂØ¤¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃåÂØ¤¨¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â´í×ü¤µ¤ì¤ë¡£¾®¤µ¤Ê·ê¤äÉÔ¿³¤Ê·ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¤Ë¤¢¤ëÊª¤Ç¤¤¤¨¤ÐÇ´ÅÚ¤ÇµÍ¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Î×»þ¤ÎÂÐ½è¤Î»ÅÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ê¤¢¤È¤Ï¡ËÈ´¤ÂÇ¤Á¤Î¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÞ»ßÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×
¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Åð»£¡£
¹ÔÀ¯¤ò´Þ¤á¤¿ÂÐºö¶¯²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¼ê¸ý¤òÃÎ¤ê·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¶µ°÷¤ÎÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍýÍ³¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÅð»£¤ò´Þ¤à¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä»ö°Æ¡×¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï£¹·î¡¢»¥ËÚ¤Ç¤Ï£¸·î¡¢Æ»Î©¤Î¹â¹»¤ä»ÔÎ©¤Î¹â¹»¡¦¾®Ãæ³Ø¹»¡¦ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤Ø¶µ¿¦°÷¤Î»äÊª¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬»£¤ì¤ë¤â¤Î¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÎÍÆ´ï¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¡¢¾®·¿¥«¥á¥é¤Î»Å¹þ¤ß¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀìÌç²È¤ÎËÌ³¤Æ»ÃµÄåËÉÈÈ¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñÂô°ì¿Î²ñÄ¹¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤ò¤¹¤°¤µ¤Þ¸«È´¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
¡¦ÉÔ¿³¤Ê¾®¤µ¤Ê·ê¤ò¸«¤«¤±¤¿¤éËä¤á¤ë
¡¦È´¤ÂÇ¤Á¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÍÞ»ß¤¹¤ë
¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¤¤»¤Ä»ö°Æ¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤µ¤ì¤¿¶µ°÷¤Ï¡¢£³Ç¯Á°¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Ë¡Î§¤Ë¤è¤ê¡¢¼º¸ú¤·¤¿¶µ°÷ÌÈµö¤òºÆ¤Ó¤È¤ë¤Ë¤Ï¡Ö°åÎÅ¤äË¡Î§Åù¤ÎÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¿³ºº²ñ¤Ë¤ÆÁ´²ñ°ìÃ×¤ÎµÄ·è¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¡×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌÈµö¤ÎºÆ¼èÆÀ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£