¡È¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¡É¤¬¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¡¡¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖANGEL BLUE¡×¤¬¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊPPIH¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£19Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ·ÏÎóÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Ê¥ë¥ß¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó
¡¡¤¤¤ÞÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ÎÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢Ê¿À®½÷»ù¤À¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤âÎáÏÂ¥¥Ã¥º¤Ë¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¡ß¥È¥ì¥ó¥É´¶¡É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê¿À®¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¿·¤¿¤ËºÆ²ò¼á¤¹¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£½©Åß¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦¥¢¥¦¥¿¡¼¡¦¥Ü¥È¥à¥¹¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¤äÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿11¼ïÎà¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¿¥°¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£T¥·¥ã¥Ä¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥¹¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¤¬ÉÕ¤¯¡£
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¡Ø¥¥ã¥Ã¥×¥Ê¥«¥à¥é ¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¡Ù6589±ß
Â¸ºß´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¤Î¥µ¥¬¥é»É¤·¤å¤¦¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¡£¶»¸µ¤Ë¤Ï¡ÖA¡×¥í¥´¤ÈÂµ¤Ë¤ÏÀ±·Á¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Á¥¢¡¼É÷¤Î¸µµ¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ãå¿´ÃÏ¤âÈ´·²¡£½Å¤ÍÃå¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢½©Åß¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Ê¥«¥à¥é ¥Á¥ë¥Ç¥ó¥»¡¼¥¿¡¼¡Ù4389±ß
¥¹¥¯¡¼¥ë¥¬¡¼¥ëµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥«¥ì¥Ã¥¸¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥Á¥ë¥Ç¥ó¥»¡¼¥¿¡¼¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÂç¤¤Ê¥í¥´¤È¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¤Ç¥Á¥¢¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£º¸Âµ¤È¥ê¥Ö¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥é¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¡¢¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£°ìËç¤Ç¤â¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡Ø¥Á¥§¥Ã¥¯¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¥Ñ¥ó¡Ù3729±ß
¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Á¥ë¥Ç¥ó¥»¡¼¥¿¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ç¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤â¥×¥é¥¹¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ä¤¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¼ÂÍÑÀ¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£
¡Ø¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¥¹¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ù3289±ß
¥«¥ì¥Ã¥¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£¿¿¤óÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Î¤¾¤¯¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¿þ¤Ë¤Ï¥É¥í¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾æ¤ÎÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤é¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß
