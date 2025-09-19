´ØÅÅ¡¢¸¶È¯¿·Àß¤ÎÃÏ¼ÁÄ´ºº¤òÀâÌÀ¡¡Ê¡°æ¡¦ÈþÉÍÄ®µÄ²ñ¡¢ÈãÈ½¤äÃíÊ¸¤â
¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Ï19Æü¡¢ÈþÉÍ¸¶È¯¡ÊÊ¡°æ¸©ÈþÉÍÄ®¡Ë¤Ç¤Î¸¶È¯¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤Æ11·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ëÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈþÉÍÄ®µÄ²ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½êÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê·×²èÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ä®µÄ¤«¤é¤Ï½½Ê¬¤ÊÄ´ºº¤òË¾¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅÅ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ºÇÄ¹¤Ç2030Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÆ±¸¶È¯¤ÎËÌÂ¦¤ÈÆîÂ¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ê¤É¤ò¤·¡¢¿¼¤µ50¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ²¼¹½Â¤¤òÇÄ°®¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¡£¾Íè³èÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃÇÁØ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡²ÏËÜÌÔÄ®µÄ¤Ï¡¢¸¶È¯¼þÊÕ¤ÎÃÏ²¼¿ô¥¥í¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃÇÁØ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö50¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÁêÅöÀõ¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£ÊÌ¤ÎÄ®µÄ¤Ï¡Ö¸¶»ÒÏ§ÀßÃÖ¤ËÅ¬¤·¤¿ÅÚÃÏ¤«¤É¤¦¤«ÃúÇ«¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£