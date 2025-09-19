ÉÔÌ²¾É¤ÇÇ§ÃÎµ¡Ç½¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯£´£°¡óÁý¡¢½¤Àµ²ÄÇ½¤Ê´í¸±°ø»Ò¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¡¡¿·¸¦µæ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÉÔÌ²¾É¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î¸á¸å¤ÎÈèÏ«¤ÈÆ®¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÇ¾¤ÎÏ·²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿çÌ²ÉÔÎÉ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¿çÌ²°å³Ø²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î£±£²¡ó¤¬ËýÀÅª¤ÊÉÔÌ²¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë°äÅÁÅª¤ÊÍ×°ø¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¼«¿È¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÉÔÌ²¾É¤Ï¼«¿È¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£³Ø½Ñ»ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥í¥í¥¸¡¼¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤Î¼ç¤Ê·ëÏÀ¤Ï¡¢ËýÀÅª¤ÊÉÔÌ²¾É¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤Î½¤Àµ²ÄÇ½¤Ê´í¸±°ø»Ò¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¡¢¤¢¤ë¥á¥¤¥è¡¼¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿çÌ²°å³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿À·Ð³Ø½õ¶µ¼ø¤ÇÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥«¥ë¥Ð¥ê¥çÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢£²£·£µ£°¿Í¤¬Ìó£µÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËèÇ¯¡¢¿À·Ð³ØÅªÉ¾²Á¤ÈÇ¾¤Î²èÁü¸¡ºº¡¢¿çÌ²½¬´·¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÌ²¾É¤ÈÇ¾¤ÎÊÑ²½¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÔÌ²¾É¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò£´£°¡óÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔÌ²¾É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢Ìô¤òÉþÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ËÆ±ÍÍ¤Î°±Æ¶Á¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔÌ²¾É¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬¤º¤·¤â¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê¥«¥ë¥Ð¥ê¥ç»á¡ËÉÔÌ²¾É¤¬Ç¾¤Î·ò¹¯¤ËµÚ¤Ü¤¹°±Æ¶Á
¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¿çÌ²¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥µ¥é¥¹Çî»Î¤¬¿Ç»¡¤¹¤ë¿çÌ²¾ã³²¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ÉÔÌ²¾É¤À¡£¥µ¥é¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¾É¾õ¤ÏÃ±¤Ë¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥µ¥é¥¹»á¤Ï¡Ö¿çÌ²¤Î°Ý»ý¤È¼Á¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä·ò¹¯Á´ÈÌ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ËýÀÅª¤ÊÉÔÌ²¾É¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇ§ÃÎ¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯Áý²Ã¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥µ¥é¥¹»á¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤ÇÇ¾¤Î·ò¹¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤À¡£¿çÌ²¤ÏÉÔÍ×¤Ê¥·¥Ê¥×¥¹¤ò½üµî¤·¡¢Ç¾¤Î²áÉé²Ù¤òËÉ¤°¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÇ¾Æâ¤ËÏ·ÇÑÊª¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¿çÌ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬½üµî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥«¥ë¥Ð¥ê¥ç»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥«¥ë¥Ð¥ê¥ç»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÃßÀÑ¤Ï¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥µ¥é¥¹»á¤Ï¡¢¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ²±¤ÎÄêÃå¤ä´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢Ç¾Á´ÂÎ¤Î²óÉü¤Ë¤âÉÔ²Ä·ç¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¤ä¼Á¤Î°¤¤¿çÌ²¤Ï¡¢¿À·Ð±ê¾É¤ÎÁý²Ã¤ä¥·¥Ê¥×¥¹²ÄÁºÀ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤ë¡×
ÉÔÌ²¾É¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¾É¾õ¤À¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥µ¥é¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£¶£µºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¿çÌ²¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£¥«¥ë¥Ð¥ê¥ç»á¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦Àµ¾ï¤ÊÊÑ²½¤È¹Í¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¥«¥ë¥Ð¥ê¥ç»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ÃÎð¤¬¿çÌ²¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢ÉÔÌ²¾É¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿çÌ²Æ³Æþ¤ä¿çÌ²°Ý»ý¤Î¾ã³²¡¢ÆüÃæ¤Îµ¡Ç½¾ã³²¡¢ÈèÏ«´¶¡¢µ¤Ê¬¤Î¤à¤é¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¾ã³²¡¢»×¹Í¾ã³²¤Ê¤É¤Ï¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÉ¬¤ºµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥«¥ë¥Ð¥ê¥ç»á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÌ²¾É¤Ï´µ¼Ô¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤¬¾¯¤Ê¤¯Ç§¼±¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÂÐºöÊýË¡¤Ï
¥«¥ë¥Ð¥ê¥ç»á¤Ï¡¢ÉÔÌ²¾É¤Î¼£ÎÅ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦Ç¾¤ÎÏ·²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê²ðÆþ¤ÇÉÔÌ²¾É¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¼ç¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¡ÖÉÔÌ²¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡×¤À¡£¥«¥ë¥Ð¥ê¥ç»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÔÌ²¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÌ²¾É¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÌäÂê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¸¶Â§¤ä»Ø¿Ë¤À¡£
¥µ¥é¥¹»á¤Ï¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤¿çÌ²¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢½¢¿²Á°¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥ë¥Ð¥ê¥ç»á¤Ï¡¢½¢¿²Á°¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¤òÀ©¸Â¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¹µ¤¨¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤»¤º¡¢±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢½¢¿²»þ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°²þÁ±¤ò»î¤·¤Æ¤âÉÔÌ²¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤äÀìÌç°åÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£