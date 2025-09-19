¹â»Ô»á¤¬Î©¸õÊä²ñ¸«¡¡¾®Àô»á¤Ï»Ù»ýµÄ°÷½¸¤á·èµ¯Âç²ñ¡Ú¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Û
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢19Æü¤â¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬Î©¸õÊä²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï»Ù»ýµÄ°÷¤ò½¸¤á·èµ¯Âç²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê
¡ÖÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤òËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï·ÐºÑÎÏ¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤·ÐºÑ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÂçÃÀ¤Ê¡Ö´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¡×¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»ýÏÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢º£¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤ÏÂ¨¸úÀ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ÏÁªµóÂÐºöËÜÉô¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê
¡ÖºòÇ¯¡¢·ë²Ì¤¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËº¤ì¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤Æ¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ìÂÎ²½¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²ñ¹ç¤Ë¤ÏµÄ°÷44¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï20Æü¤ËÎ©¸õÊä²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êª²Á¹â¤äÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£