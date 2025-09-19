Denodo Platform v9.3¥ê¥ê¡¼¥¹ - Denodo DeepQuery¤¬°ìÈÌÄó¶¡³«»Ï
Denodo Technologies¤Ï9·î19Æü¡¢¥Ç¡¼¥¿²¾ÁÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºÇ¿·ÈÇ¡ÖDenodo 9.3¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇ¿·ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢±¿ÍÑ·¿AI¤Î´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿
¡ûDenodo Platform v9.3¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢AI¤¬ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¶ÈÌ³±¿ÍÑ´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ³Ø½¬¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¶¯²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥É¥Ó¥å¡¼¤Î½ÓÉÒÀ¸þ¾å
¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥É¥Ó¥å¡¼¤ä¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¥¹¥¡¼¥Þ¤Î¿Ê²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³«È¯¼Ô¤Ï½ÓÉÒ¤Ë¥Ç¡¼¥¿À½ÉÊ¤ÎÊÑ¹¹´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÆ°Åª¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ
Æ°Åª¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç»²¾È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Î¼«Æ°À¸À®
Denodo Assistant¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÃÄê¤¹¤ë¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¥¿¥°¤äÂ°À¤ò¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÊPGVector¡ËÆâ¤Î¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿Ëä¤á¹þ¤ß¤ò¼«Æ°À¸À®¤ª¤è¤Ó¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûDatabricks Unity¤ò²ð¤·¤¿Iceberg¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î½ñ¤Ìá¤·
Databricks¥ì¥¤¥¯¥Ï¥¦¥¹Ãæ¿´¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò»ý¤ÄÁÈ¿¥¸þ¤±¤Ë¡¢Databricks Unity¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ëIceberg¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î½ñ¤Ìá¤·¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûDenodo DeepQuery¤¬°ìÈÌÄó¶¡³«»Ï
7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥µ¡¼¥Áµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ëDenodo DeepQuery¤¬¡¢GitHub¾å¤Ç°ìÈÌÄó¶¡³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£DeepQuery¤Ï¡¢Denodo¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥µ¡¼¥Áµ¡Ç½¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£Denodo¤Î¥»¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÈAI SDK¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢DeepQuery¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÆ°Åª¤ËÈ½ÊÌ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¼èÆÀ¡¢Ê£»¨¤Ê¸¡º÷¤ª¤è¤Ó¿äÏÀ¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
DeepQuery¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI³«È¯¼Ô¤Ï¡¢²òÌó¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Î¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤òÆÃÄê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼«Í³·Á¼°¤Î¼ÁÌä¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ê£»¨¤ÇÂ¿ÃÊ³¬¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥¯¥¨¥ê¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£
Denodo DeepQuery¤Î»ÅÁÈ¤ß
