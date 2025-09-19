Notion¡¢¥Ä¡¼¥ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤òÈ¯É½
ÊÆNotion Labs¤Ï9·î18Æü¡ÊÊÆ¹ñÂÀÊ¿ÍÎÉ¸½à»þ´Ö¡Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖNotion¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖNotion AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Notion AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ë¶ÈÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²ñµÄ¤ÎÄ´À°¤äÊ¸½ñºîÀ®¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Notion AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ºî¶È¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
Notion AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÏNotion¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤äWeb¾å¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤«¤é¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢»ñÎÁºîÀ®¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹¹¿·¡¢Äê´üÊó¹ð½ñ¤Î¼«Æ°À¸À®¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûAi¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖNotion 3.0¡×
Notion¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Notion 1.0¡Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ë¤ª¤è¤ÓNotion 2.0¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Îµ¡Ç½¤ò°ì¥«½ê¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤ÎÊ¬»¶¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£
Notion 3.0¤Ç¤ÏNotion AI¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¶¨Æ¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤êÀ¸»ºÀ¸þ¾å
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÃ±¤ËÌä¤¤¤Ø¤Î²óÅú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤Ï¿Í´Ö¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¹©Äø¤«¤éÀ®¤ë¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Ú¡¼¥¸ÊÔ½¸¤ä¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Î¹¹¿·¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Êºî¶È¤â½èÍý²ÄÇ½¤À¡£
¡û¥Ä¡¼¥ë´Ö¤Ç¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤·°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç
Notion¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Slack¤äGoogle¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¥Ä¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏWeb¸¡º÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¸¡º÷µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¾ðÊó¤ò¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
¡ûAI¤ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤Î»Å»ö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¿Ê¤áÊý¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ÇAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ°ºî¡Ê²óÅúÊýË¡¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝÂ¸¾ì½ê¡¢»²¾È¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤Ê¤É¡Ë¤ò»ØÄê¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤ÈÍê¤à¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¤½¤Îµ²±¤ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿AI¤È¤·¤Æºî¶È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë¶ÈÌ³¤ÇAI¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤MCP¤Ë¤è¤ê¡¢Cursor¤äClaude¤Ê¤É¤Î³°ÉôAI¥Ä¡¼¥ë¤«¤éNotion¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Microsoft Teams¡¢SharePoint¡¢OneDrive¡¢Gmail¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤â³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤ÎWeb¸¡º÷µ¡Ç½¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
´ë¶ÈÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²ñµÄ¤ÎÄ´À°¤äÊ¸½ñºîÀ®¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Notion AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ºî¶È¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡ûAi¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖNotion 3.0¡×
Notion¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Notion 1.0¡Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ë¤ª¤è¤ÓNotion 2.0¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Îµ¡Ç½¤ò°ì¥«½ê¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤ÎÊ¬»¶¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£
Notion 3.0¤Ç¤ÏNotion AI¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¶¨Æ¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤êÀ¸»ºÀ¸þ¾å
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÃ±¤ËÌä¤¤¤Ø¤Î²óÅú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤Ï¿Í´Ö¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¹©Äø¤«¤éÀ®¤ë¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Ú¡¼¥¸ÊÔ½¸¤ä¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Î¹¹¿·¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Êºî¶È¤â½èÍý²ÄÇ½¤À¡£
¡û¥Ä¡¼¥ë´Ö¤Ç¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤·°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç
Notion¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Slack¤äGoogle¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¥Ä¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏWeb¸¡º÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¸¡º÷µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¾ðÊó¤ò¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
¡ûAI¤ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤Î»Å»ö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¿Ê¤áÊý¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ÇAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ°ºî¡Ê²óÅúÊýË¡¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝÂ¸¾ì½ê¡¢»²¾È¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤Ê¤É¡Ë¤ò»ØÄê¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤ÈÍê¤à¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¤½¤Îµ²±¤ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿AI¤È¤·¤Æºî¶È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë¶ÈÌ³¤ÇAI¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤MCP¤Ë¤è¤ê¡¢Cursor¤äClaude¤Ê¤É¤Î³°ÉôAI¥Ä¡¼¥ë¤«¤éNotion¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Microsoft Teams¡¢SharePoint¡¢OneDrive¡¢Gmail¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤â³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤ÎWeb¸¡º÷µ¡Ç½¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£