ÅÅÄÌ¤Ê¤É13¼Ò¡¢¡ÖÆüËÜOOH¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡×¤òÀßÎ©- ¶È³¦²£ÃÇ¤Ç»ØÉ¸¶¦ÄÌ²½¤Ø
ÅÅÄÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë13¼Ò¤Ï9·î18Æü¡¢²°³°¹¹ð¤ä¸òÄÌ¹¹ð¤Ê¤É¼«Âð°Ê³°¤ÇÀÜ¿¨¤¹¤ëOOH(Out-of-Home)¹¹ð¤Î¸ú²ÌÂ¬Äê¤È»ØÉ¸¤Î¶¦ÄÌ²½¤ò¿Ê¤á¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÆüËÜOOH¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅÅÄÌ ¥í¥´
¡ûOOH¹¹ð»Ô¾ì¤Î²ÝÂê
ÆüËÜ¤ÎOOH¹¹ð»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬ÆÈ¼«´ð½à¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤áÉ¾²Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢½Ð¹ÆÈ½ÃÇ¤ä¼è°ú¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ»ØÉ¸¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹ð²ÁÃÍ¤Î²Ä»ë²½¤È»Ô¾ìÀ®Ä¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈæ³Ó²ÄÇ½À¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¤¬²óÉü¤·¤¿¸½ºß¡¢OOH¹¹ð¤Ï¡ÖÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¾å¤Ç¤ÎÈ¿ÉüÅª¤Ê¹¹ðÀÜ¿¨¡×¡Ö¹â¤¤»ëÇ§À¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡Ö¥¨¥ê¥¢¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤«¤é²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÇÞÂÎ»ö¶È¼Ô¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¶È³¦²£ÃÇ¤Î»ØÉ¸¤È¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÆüËÜOOH¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¶¨²ñ¤Î³µÍ×
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¤äÇÞÂÎ»ö¶È¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¡¢ADK¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥¨¥Ì¥±¡¼¥Ó¡¼¡¢¥ª¥ê¥³¥à¡¢¶¨Î©¹¹ð¡¢ÅÅÄÌ¡¢ÇîÊóÆ²¡¢¥¨¥à¥·¡¼¥É¥¥¥³¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¡¢ÅìµÞ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¢¥Ñ¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¢LIVE BOARD¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î13¼Ò¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶¡¼¥º¶¨²ñ¤ÈÆüËÜ¹¹ð¶È¶¨²ñ¤«¤é¤âÀßÎ©»þÍý»ö¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¨²ñ¤Ï¡ÖOOH¹¹ð¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¤Î·ÑÂ³ÅªÄó¶¡¡×¡ÖÆ©ÌÀÀ¤¢¤ë¼è°ú´ð½à¤Î³ÎÎ©¡×¡Ö·òÁ´¤ÊOOH¹¹ð¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤È³ÈÂç¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÇÞÂÎ»ö¶È¼Ô¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶È³¦É¸½à»ØÉ¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢OOH¹¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½ÃÛ¡¦´ÉÍý¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤äÀ¯ºöÄó¸À¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
º£¸å¤ÏÀµ²ñ°÷¡¦»¿½õ²ñ°÷¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï²ñ°÷¼Ò¸þ¤±¤Ë¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÅÅÄÌ ¥í¥´
¡ûOOH¹¹ð»Ô¾ì¤Î²ÝÂê
ÆüËÜ¤ÎOOH¹¹ð»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬ÆÈ¼«´ð½à¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤áÉ¾²Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢½Ð¹ÆÈ½ÃÇ¤ä¼è°ú¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ»ØÉ¸¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹ð²ÁÃÍ¤Î²Ä»ë²½¤È»Ô¾ìÀ®Ä¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈæ³Ó²ÄÇ½À¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÇÞÂÎ»ö¶È¼Ô¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¶È³¦²£ÃÇ¤Î»ØÉ¸¤È¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÆüËÜOOH¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¶¨²ñ¤Î³µÍ×
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¤äÇÞÂÎ»ö¶È¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¡¢ADK¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥¨¥Ì¥±¡¼¥Ó¡¼¡¢¥ª¥ê¥³¥à¡¢¶¨Î©¹¹ð¡¢ÅÅÄÌ¡¢ÇîÊóÆ²¡¢¥¨¥à¥·¡¼¥É¥¥¥³¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¡¢ÅìµÞ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¢¥Ñ¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¢LIVE BOARD¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î13¼Ò¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶¡¼¥º¶¨²ñ¤ÈÆüËÜ¹¹ð¶È¶¨²ñ¤«¤é¤âÀßÎ©»þÍý»ö¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¨²ñ¤Ï¡ÖOOH¹¹ð¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¤Î·ÑÂ³ÅªÄó¶¡¡×¡ÖÆ©ÌÀÀ¤¢¤ë¼è°ú´ð½à¤Î³ÎÎ©¡×¡Ö·òÁ´¤ÊOOH¹¹ð¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤È³ÈÂç¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÇÞÂÎ»ö¶È¼Ô¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶È³¦É¸½à»ØÉ¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢OOH¹¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½ÃÛ¡¦´ÉÍý¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤äÀ¯ºöÄó¸À¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
º£¸å¤ÏÀµ²ñ°÷¡¦»¿½õ²ñ°÷¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï²ñ°÷¼Ò¸þ¤±¤Ë¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£