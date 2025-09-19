Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¼«Ì±¡¦¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤¿¤Á¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤ï¤ê¡¡¼«¸ø£³ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¶¨µÄÂÎÀßÃÖ¤Ç°ìÃ×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï£±£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ò»Ï¤áÅÞ´´Éô¤é¤ÈÌÌ²ñ¡£¿·¼¹¹ÔÉôÈ¯Â¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï°Â½»½ß´´»öÄ¹¤¿¤Á¤È£±£¸Æü¤ÎÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤ï¤ê¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤ÎÆü¸á¸å¡¢½°µÄ±¡ËÜ´Û¤Î¼«Ì±ÅÞ¹µ¼¼¤òË¬¤ì¤Æ¿û»á¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡¢ÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤é¤Ë½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Î´´Éô¤¿¤Á¤È¤ÎÆ¬¤É¤ê»£±ÆÃæ¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÄ»á¡£¤·¤«¤·¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤¿¤Á¤È¤Ï²ñÏÃ¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¡£Ìó£±£°Ê¬¼å¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¼«Ì±ÅÞ¹µ¼¼¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤ï¤ê¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¸ºÀÇ¤ÈµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ£³ÅÞ¤Î¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢ÌîÅÄ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤º¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤«¤éËÁÆ¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¤¢¤êÊý¡¢Á´ÂÎ¤ò¸«ÄÌ¤·¤¿µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ç¶¨µÄÂÎ¤òºî¤Ã¤ÆÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹´Ö¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ¯Æâ¤Ë¼Â»Ü¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶¨µÄ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤â°ú¤Â³¤¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
