¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¡£Á£Ç£Á¼£ÎÅ¤ÇÈ±¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤Ë¡ª¡¡ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Îà¥Ñ¡¼¥Þ¤É¤Ã¤¤êá¤â¸ùÁÕ¤«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Î¤Í¡¢¥Ï¥²¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÎÉÂ±¡¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥ê¥ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ»³¤Ï£²£°£²£°Ç¯½©¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡ÖËÍ¡¢¼Â¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é£Á£Ç£Á¡ÊÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó·¿Ã¦ÌÓ¾É¡Ë¼£ÎÅ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¼£ÎÅ¤òº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇöÌÓ¥¥ã¥é¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¤â¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤«¤®¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤Ë¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤«¤é¡¢È±·Á¤¬¤¢¤ë»þ¤«¤é¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤âÈ¾Ç¯¤Ç£²²ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÃÝ»³¤Î¿ÍÀ¸½é¥Ñ¡¼¥Þ¤Ï¡¢£²£°Ç¯£±£²·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤Í¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤Í¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¤È¤ì¤Æ¤â¤Í¡¢Á´Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤È¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Ñ¡¼¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ¬¤Ë¡Ä¤É¤¦¤â¥Ñ¡¼¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÃÝ»³¤Ï¹ðÇò¡£ÇöÌÓ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤È±·Á¤Ï»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£