ÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Â»Ü¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¸ø³«À¸ÊüÁ÷¡ª
9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¤µ¤óday¡×¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥¬ー¥ë¥º¤Î»³º¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¤§～¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸ýÊÊ¡£
Ê¿Æü»þÂå¤«¤é3Ç¯È¾¡¢»³º¬¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¡Ä¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ä¼Â¸½¤Ç¤¤º¤¸¤Þ¤¤¤Î¤â¤Î¡¢¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ü¥µ¥Î¥Ð¡×¤È¡Ö¥é¥¸¥ª¥³¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ü¥µ¥Î¥Ð¡×¤Ï¡¢5·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤è¤Í～¡×¤È¤¤¤¦¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÎ®¤ì¡É¤«¤é¡¢»³º¬¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¡Ö¥Ü¥µ¥Î¥Ð¤È¤«¤â²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤ÎÍâ½µ¡¢¥Ü¥µ¥Î¥Ð²Î¼ê¡¦¾®Ìî¥ê¥µ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥Êー¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥Ü¥µ¥Î¥Ð¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆüÍËÆü¤Î¸á¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄº¤¡¢¾®Ìî¥ê¥µ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¤¥Ñ¥Í¥Þ¤ÎÌ¼¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ÊÁ°¡¢¸µÌÚÍËÆü¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¥µ¥ó¥Ð¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï»äºä¸ý¤¬¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¥Ü¥µ¥Î¥Ð¤òºî¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤âÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç²¿ÅÙ¤«¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥Ü¥µ¥Î¥Ð¤Ã¤Æ²¿¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¡£¿§¡¹Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä²¿¤È¤Ê¤¯¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤½¤¦¤Ê¥³ー¥É¿Ê¹Ô¡×¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Î²Î¤È»³º¬¤µ¤ó¤Î¥«¥ê¥ó¥Ð¤Ç±éÁÕ¡ª¤³¤ÎÆü¤Î¶õÌÏÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»ä¤Î²Î¤â¡¢»³º¬¤µ¤ó¤Î¥«¥ê¥ó¥Ð¤â¡¢½ê¡¹ÉÔ°ÂÄê¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤Ë±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥¸¥ª¥³¥ó¥È¡×¡ª¤³¤Á¤é¤Ï¡¢8·î17Æü¤Î¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ªÁ´¹ñ¥é¥¸¥ª¥¹¥¿ー¡×¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢Î°µåÊüÁ÷¡Ö¶ñ»Ö·ø¥¹¥È¥¢ー¡×¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¶ñ»Ö·ø¾»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢ËèÆü¥é¥¸¥ª¥³¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤ÆÈÖÁÈ¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÊüÁ÷¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¿¤À¡¢»³º¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¥³¥ó¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥Ü¥±°Æ¤òÁ÷¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æºî²È¤Î»°À¥¤¯¤ó¤¬ÂæËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¾Á°¡ªÆüÍËÆü¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤ê¤µ¤óday¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡Öºä¸ý°¦Èþ¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¡×¤ò°ì¿Í¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»³º¬¤µ¤ó¤È¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï14»þ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î£±²ó¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ä¤Ø¤Î¥À¥á½Ð¤·¤¬Â¿¿ô¡Ä¡ª¤½¤Î¸å¤¢¤Þ¤êÎý½¬¤â¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ°Â¤ÊÃæ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ñ¾ì¤¬²¹¤«¤¤¡ª¡ª²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡ª¤ª°þÍÍ¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤äÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡ª¡ª¡ª»×¤Ã¤¿¤è¤êÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢ÉñÂæ¾å¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂæËÜ¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª¥³¥ó¥È¤ÎÂæ»ì¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ÇÂæËÜ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë»ä¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤â¥³¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¡ª¥¦¥±¤¿¡ª¡×¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢»³º¬¤µ¤ó¤¬°ì¸À¡£¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥È¡¢¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡£¸½¼Â¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÉÔ´°Á´¤Ê¤È¤³¤í¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Î3Ç¯È¾¤È¤Æ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤ä¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢»³º¬¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¤È¤Ê¤ê¤µ¤ó¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¼Ü¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¡ª
¤¢¤È2²ó¤ÎÊüÁ÷¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÂçÀÚ¤Ë³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª