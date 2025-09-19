¤¬¤óÆ®ÉÂ¤Ç·ã¥ä¥»ÏÃÂê¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî¤¬¶á¶·ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¸«¤í¡¢¤³¤ÎºÙ¤µ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀ¼¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯9·î18Æü¿¼Ìë¡Ê19ÆüÌ¤ÌÀ¡ËÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÌÚÍËJUNK ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡¢Ìðºî·ó¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¤È¿©»ö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿Ê¬¤¢¤ì¤À¤±¸µµ¤¤À¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï25Ç¯4·î¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤Ë¤ÏÆ®ÉÂÃæ¤Î»Ñ¤¬½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢·ã¤ä¤»¤Ö¤ê¤ËSNS¤Ê¤É¤Ç¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìðºî¤µ¤ó¤¬¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ç¡¢¡Ö³§¤µ¤óÂç¹¥¤ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È¡¢²¶¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®ÌÚÇîÌÀ¤µ¤ó¤ÏÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤ò¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ï¤¡¡¢¤³¤ó¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ìðºî¤µ¤ó¤âÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¼ê¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¸«¤í¡¢¤ªÁ°¤³¤ÎºÙ¤µ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·ã¤ä¤»¤Ö¤ê¤ò¡Ö¥Í¥¿¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
Ìðºî¤µ¤ó¤Ë¤Ï7¥¥í¤Û¤ÉÁé¤»¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Å¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö¸«¤í¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤¾¡×¤È¡¢¼ê½Ñº¯¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÈÓ¿©¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤Ã¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¸µµ¤¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾®ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸å¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìðºî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¼¤Ï¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂÎ½Å¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¡¢Â¿Ê¬¤¢¤ì¤À¤±¸µµ¤¤À¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£