ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é»ùÆ¸¤òÅð»£¡×¡¡Áê¼¡¤°¶µ»Õ¤ÎÅð»£»ö·ï
¶µ°é¸½¾ì¤Ç¶µ»Õ¤Ë¤è¤ëÅð»£»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£18Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é½÷»Ò»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç19ÆüÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎ©¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ¡¢¿å°æÀ»À¶ÍÆµ¿¼Ô(40)¡£12Æü¡¢»ùÆ¸¤Î²¼Ãå¤ò»£±Æ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Î´ù¤Î²¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½÷»Ò¤Ë¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤È¤«Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤Æ¡¢ÃË»Ò¤Ë¤ÏË½ÎÏ¤ò(¤Õ¤ë¤¦)¸·¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£(Åð»£¤·¤Æ¤â)¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤ä¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡Ë
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½÷»Ò»ùÆ¸¤Î¿ÈÂÎ¤ä²¼Ãå¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿å°æÍÆµ¿¼Ô¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Åð»£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é½÷»Ò»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¿å°æÍÆµ¿¼Ô¤¬¾ï½¬Åª¤ËÅð»£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ»Õ¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¶¦Í»ö·ï¤Ï5¿ÍÌÜ¤ÎÂáÊá¼Ô
°ìÊý¡¢¶µ»Õ¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎÅð»£²èÁü¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¤â18Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÂáÊá¼Ô¤¬¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¢ÄÓÌî·¼ÊåÍÆµ¿¼Ô(41)¡£
µîÇ¯¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤ÎÀÅª¤ÊÆ°²è¤òÅð»£¤·¡¢¶µ»Õ¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ëSNS¥°¥ëー¥×¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç19ÆüÄ«¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÄÓÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÂ¾¿Í¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Åð»£¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Åð»£Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡×¡ÊÄÓÌîÍÆµ¿¼Ô¡Ë
¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï10¿ÍÁ°¸å¤Î¶µ»Õ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÄÓÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆ°²è¥Çー¥¿2ÅÀ¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥ëー¥×¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð(42)¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ç²£ÉÍ»Ô¤Î¾®À¥Â¼»ËÌéÈï¹ð(37)¡¢¤½¤ì¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¿åÆ£æÆÂÀÈï¹ð(34)¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÌ¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤Ï19Æü¡¢4¿ÍÌÜ¤È¤·¤ÆÂáÊá¤·¤¿²£ÉÍ»Ô¤Î¶µ»Õ¡¦ÀÐÀî¾¡ÌéÍÆµ¿¼Ô(28)¤òÀÅª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼¡¤°¶µ»Õ¤Ë¤è¤ëÅð»£»ö·ï¡£·Ù»¡¤Ï¡¢»Ä¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆÃÄê¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£