¡¡£±£¹Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÈ¿Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°¾ì¤Ë¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¶ä¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë£Å£Ô£Æ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸å¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂçÉý°Â¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ£²£µ£·±ß£¶£²Á¬°Â¤Î£´Ëü£µ£°£´£µ±ß£¸£±Á¬¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£³£°²¯£³£·£µ£°Ëü³ô¡£ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£¸Ãû£·£µ£±£µ²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¶£´£¹¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó£´£°¡ó¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¹£±£·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£µ£²ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤ò¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·£Î£Ù¥À¥¦¤ä¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤âÇã¤¤Àè¹Ô¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£Ä«Êý¤Ë°ì»þ¾å¾ºÉý¤Ï£µ£°£°±ß¤òÄ¶¤¨£´Ëü£µ£¸£µ£²±ß¤Þ¤ÇÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÇã¤¤¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸å¾ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÁê¾ì¤ÎÍÍÁê¤Ï°ìÊÑ¡£Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿°ìÊý¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë£Å£Ô£Æ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢£Å£Ô£ÆÇäµÑ¤Ë¤è¤ë³ô¼°¼ûµë¤Î°²½·üÇ°¤¬Éâ¾å¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¸á¸å£±»þ²á¤®¤Ë°ì»þ£¸£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Íî¤È¤Ê¤ê£´Ëü£´£´£°£°±ßÂæ¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£Å£Ô£Æ¤ÎÇäµÑ¥Úー¥¹¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ç±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Î¸«Êý¤âËÄ¤é¤à¤Ê¤«Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡¢·ë¶É£²£µ£·±ß°Â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¤¬Çä¤é¤ì¡¢£Ô£Ä£Ë¡ã6762¡ä¤ä¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã6098¡ä¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£Ç¤Å·Æ²¡ã7974¡ä¤ä¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¡ã6758¡ä¡¢¥ー¥¨¥ó¥¹¡ã6861¡ä¡¢£Ó£Í£Ã¡ã6273¡ä¤¬ÆðÄ´¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ã7203¡ä¤äÆüÎ©À½ºî½ê¡ã6501¡ä¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡ã8136¡ä¤¬°Â¤¯¡¢¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È¡ã6526¡ä¡¢¥¥ä¥Î¥ó¡ã7751¡ä¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡ã6920¡ä¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ã8035¡ä¤¬¹â¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¤â·øÄ´¡£¥Õ¥¸¥¯¥é¡ã5803¡ä¤ä¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È¡ã5801¡ä¤¬¾å¾º¤·¡¢£É£È£É¡ã7013¡ä¤äÀîºê½Å¹©¶È¡ã7012¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ã3778¡ä¤äÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã9501¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
