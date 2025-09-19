¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëEYE¡Ê¥É¥ë±ß¡Ë¡á¤ä¤äÇä¤êÍ¥Àª¡¢£±£´£·¡¥£²£°ÉÕ¶á¤¬ºÇ½é¤Î´ØÌç
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦¤ä¤äÇä¤êÍ¥Àª¡¢147.20ÉÕ¶á¤¬ºÇ½é¤Î´ØÌç¡£147±ßÂæÃæ¿´¤Ë½ªÃÍ¥Ùー¥¹¤Ç146-148±ßÂæ¤Î¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ï148±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç¾å¿¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¿å½à¤Ç¤Ï¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢º£Æü¤Ï¡¢Çä¤ê¤¬¤ä¤äÀè¹Ô¤·¤½¤¦¤À¡£º£Æü¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î°ÂÃÍ147.20¤¬ºÇ½é¤Î´ØÌç¡£°ÂÃÍ¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀáÌÜ¤Î147.00¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¡£147±ß³ä¤ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É(¦È¡á21¡Ë¤Î-2¦Ò¤¬¤¢¤ë146.51¤äÀáÌÜ¤Î146.00¤ò°Õ¼±¤·¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦¾å¾º¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á°Æü¤Î¹âÃÍ148.27¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹âÃÍ¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢8Æü¤Î¹âÃÍ148.58¤ä200ÆüÀþ¤¬¤¢¤ë148.64¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£200ÆüÀþ¤â¾åÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÀáÌÜ¤Î149.00¤ä3Æü¤Î¹âÃÍ149.14¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤Î150±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤ß¤ë¡£
MINKABU PRESS
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦¾å¾º¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á°Æü¤Î¹âÃÍ148.27¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹âÃÍ¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢8Æü¤Î¹âÃÍ148.58¤ä200ÆüÀþ¤¬¤¢¤ë148.64¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£200ÆüÀþ¤â¾åÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÀáÌÜ¤Î149.00¤ä3Æü¤Î¹âÃÍ149.14¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤Î150±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤ß¤ë¡£
MINKABU PRESS