¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëEYE¡Ê¥é¥ó¥É±ß¡Ë¡áÅ¾´¹Àþ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢°ìÃÊ¤È¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤«
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦¤â¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤ÎÅ¾´¹Àþ¤Ê¤É¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢°ìÃÊ¤È¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯12·î25Æü¤Î¹âÃÍ8.584¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³È´¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢2024Ç¯12·î12Æü¤Î¹âÃÍ8.651¡¢2024Ç¯11·î7Æü¤Î¹âÃÍ8.866¤Ê¤É¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦°ìÊý¡¢²¼Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾´¹Àþ¤Î8.453¡¢´ð½àÀþ¤Î8.401¡¢9·î4Æü¤Î°ÂÃÍ8.325¤Ê¤É¤ò»î¤¹Æ°¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
MINKABU PRESS
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦°ìÊý¡¢²¼Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾´¹Àþ¤Î8.453¡¢´ð½àÀþ¤Î8.401¡¢9·î4Æü¤Î°ÂÃÍ8.325¤Ê¤É¤ò»î¤¹Æ°¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
MINKABU PRESS