HiBy¡¢J-POP¸þ¤±¤Ë¡¢¿·³«È¯¥É¥é¥¤¥ÐÅëºÜ¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖProject Ace JP Edition¡×
Project Ace JP Edition
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢J-POP¤ÎÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦HiBy¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Õ¥£¥Ã¥ÈIEM¡ÖProject Ace JP Edition¡×¤ò9·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£À¤³¦800Âæ¸ÂÄêÀ¸»º¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï47,800±ßÁ°¸å¡£
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥ÖÁÏ¶È¼Ô¡¦óî²ÃÇîÏÂ»á¤¬¡¢HiBy¤ÈFAudio¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£ÆüËÜ¤Î¥ê¥¹¥Êー¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖJ-POP ¤ÎÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤¿IEM¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë°Ù¡¢HiBy¤ÈFAudio¤¬¡¢¶¦Æ±¤ÇJ-POP¸þ¤±¤Î¡ÖProject Ace JP Edition¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥ÖÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¡£
¿·¤¿¤ËºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿Ä¾·Â12mm¥·¥ó¥°¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎProject Ace¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¿¶Æ°ÈÄºàÎÁ¤òºÆ³«È¯¡£¿·ºÎÍÑ¤Î¹â¹äÀ¥Á¥¿¥ó¥á¥Ã¥¿¶Æ°ÈÄ¤Ï¡¢PEEKÁÇºà¤Î¾å¤Ë60ÁØ°Ê¾å¤Î¥Á¥¿¥ó²½¹çÊªÎ³»Ò¤òÀºÌ©¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥ÁPVD+¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿¶Æ°ÈÄ¤Î¶¯ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢²»¤Î°ì´ÓÀ¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢Ãæ¹â°è¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤µ¤È³ê¤é¤«¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¡£J-POP¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤äÊ£»¨¤Ê²»¤Î½Å¤Ê¤ê¤â¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼§µ¤²óÏ©¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¼§µ¤¥³¥¢¤È¥¨¥¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¿·¤¿¤ËÀß·×¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¼§µ¤¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1.2T¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¼§ÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢Project Ace JP¤¬ÅÅµ¤¿®¹æ¤ò²»¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£
FAudio¤ÎÆÃµöµ»½ÑT.B.A.C(Triple Built-in Acoustic Chamber)¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥¢¥Õ¥íー¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¡£3¤Ä¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î¹½Â¤¤È¶õµ¤¤ÎÆ³¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥¨¥¢¥Õ¥íーÀÇ½¤È¼«Á³¤Ê²»³ÚºÆÀ¸¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ðー1¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶â¥Éー¥à¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀìÍÑ¤ËÀß·×¡£¹âÀºÅÙ¤Î¶â·¿¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ñ°ìÀ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤È²á¾ê¤Êµ¤Î®¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÇÓ½ü¤·¡¢ÏÄ¤ß¤ÎÂçÉý¤ÊÄã¸º¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ðー2¤Ï¶âÂ°¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¹äÀ¤ò¶¯²½¤·²á¾ê¤Ê¶¦¿¶¤òËÉ¤®¡¢¥ê¥¢¥À¥ó¥Ñー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ðー3¤Ï¡¢³°¼ªÆ»Æâ¤Î²á¾ê¤Ê¶õµ¤°µ¤ò²òÊü¤·¤Ê¤¬¤é¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¶õµ¤¤ò¶¦Í¤·¡¢²»¤ÎÌÀÎÆ¤µ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ãþÂÎ¤Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ¡¦¹â¶¯ÅÙ¤ÎT6063¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤òºÎÍÑ¡£¥·¥§¥ëÁÇºà¤Î¹â¤¤¿ÙÀ¤È¹äÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¹âÄ´ÇÈ¿¶Æ°¤ò¸º¤é¤·¡¢ÏÄ¤ß¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CNCÀÚºï²Ã¹©¤Çºî¤é¤ì¡¢¼êºî¶È¤Ç¸¦Ëá¤·¤¿¸å¡¢¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È²Ã¹©¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¡¢Litz Type5Æ±¼´ÊÔÁÈÇ²¤êÀþ¤òºÎÍÑ¡£Æ³ÂÎ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤Ë¥ê¥Ã¥ÄÀþ¤òÇ²¤ê¹ç¤ï¤»¤¿Àä±ïÂ«¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢°úÄ¥¡¢¶Ê¤²¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂÑÀ¤È¥¯¥êー¥ó¤Ê¿®¹æÅÁÃ£¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¹³´³¾ÄÆÃÀ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£Æ¼¤È¶ä¥á¥Ã¥Æ¼¤Î¥³¥¢¤ò1:1.6 ¤Çº®¹ç¤·¡¢8¤Ä¤Î¥³¥¢¤ËÊÔÁÈ¡£
ÆþÎÏ¤Ï¡¢3.5mm¤È4.4mm¤ØÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë4pin¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥°¤òºÎÍÑ¡£¿·¤·¤¯Àß·×¤µ¤ì¤¿4pin¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥À¥×¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÂ¦¤Ï2¥Ô¥ó(0.78)¤ÇÃåÃ¦²ÄÇ½¡£
¿·³«È¯¤ÎWG02 ¥¦¥§ー¥Ö¥¬¥¤¥É¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤¬ÉÕÂ°¡£¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥óÆÃÍ¤Î½ÀÆðÀ¤ÈÄã»É·ãÀ¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤ÈÍ¥¤ì¤¿¼×²»À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤Ï20Hz～40kHz¡¢ÆþÎÏ´¶ÅÙ¤Ï115dB@1kHz¡£¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï24¦¸¡£