¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¡Âè137´ü½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡ÛÆ£ÅÄ¹¯À¸¡¡Éã¤ÎÁ°¤Ç¡Ö´°àú¡×¤ËÆ¨¤²¤ÆÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×¤Ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¡ÖÂè137´ü½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡×¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì6¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×·èÄêÀï¡×¤Ï1¹æÄú¤ÎÆ£ÅÄ¹¯À¸¡Ê20¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ15¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£¸½Ìò¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÉã¡¦Îµ¹°¡Ê42¡Ë¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½¤Î»À¸24¿Í¡Ê½÷»Ò¤Ï9¿Í¡Ë¤Ï11·î¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡ÚÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×·èÄêÀï¡Û
1Ãå¡¦1¹æÄú¡¡Æ£ÅÄ¡¡¹¯À¸¡ÊÀÅ²¬¡Ë1Ê¬51ÉÃ1¡¡1¡¡15
2Ãå¡¦2¹æÄú¡¡ÎëÌÚ¡¡ÍºÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë1Ê¬53ÉÃ1¡¡2¡¡28
3Ãå¡¦4¹æÄú¡¡°ÂÆ£¡¡ÎÜ´õ¡ÊÀÅ²¬¡Ë1Ê¬54ÉÃ5¡¡3¡¡20
4Ãå¡¦3¹æÄú¡¡¹Á¡¡¡¡Íý¼ù¡ÊÅìµþ¡Ë1Ê¬54ÉÃ8¡¡4¡¡29
5Ãå¡¦5¹æÄú¡¡ÃæÀ¾¡¡·îµ±¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡5¡¡14
6Ãå¡¦6¹æÄú¡¡±òÆ¬¡¡¡¡¿´¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡6¡¡29
¢¨·è¤Þ¤ê¼ê¡áÆ¨¤²¡£º¸¤«¤éÃå½ç¡¢ÄúÈÖ¡¢Áª¼êÌ¾¡¢»ÙÉô¡¢¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥à¡¢¿ÊÆþ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¡¡1Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¡£Æ£ÅÄ¤¬Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£·èÄêÀï¤Ï2¡¢3¥³¡¼¥¹¤¬¥Ø¥³¤ó¤ÀÊÉ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥ê¥Ã¥ÈÂâ·Á¡£4¥³¡¼¥¹¤Î°ÂÆ£¤¬¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Þ15¤È2ÈÖÌÜ¤ËÁá¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀû²ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£´°àú¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀè¥Þ¥¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤ê¡¢Ãç´Ö¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤éÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ï¸½Ìò¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÉã¡¦Îµ¹°¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥Ú¥¢¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡ÖÉã¤ËÆ´¤ì¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¤Ç¹ç³Ê¡£µÛ¼ýÎÏ¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡£»ØÆ³¶µ´±¤¿¤Á¤ò¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¥â¥ó¥¡¼¥¿¡¼¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤«¤»¤ë¤Û¤É¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ÏºÇÂ¿¤Î7²óÍ¥½Ð¤·¤ÆÂè1²ó¤ÈÂè4²ó¤òÀ©¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°ÀïÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤ËÇû¤Ã¤ÆÄ©¤ß¡¢Âç³°6¥³¡¼¥¹¤«¤é28²ó¿ÊÆþ¤·¤Æ14²óÏ¢¤ËÍí¤ó¤À¡£¾¡Î¨7.25¤Ï¥È¥Ã¥×¡£B1°¶ÀûÆÃÎã¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡½ÇÉã¤ÏÆ£ÅÄÌ÷¹°¡¢½ÇÊì¤ÏÎëÌÚÀ®Èþ¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿Éã¤Ï¡Ö¥±¥¬¤»¤º¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ìµ»ö¸Î5000Áö¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤¿ÇØÃæ¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£¡ÖÉã¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¿Í°ìÇÜ°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¿·¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢11·î11¡Á16Æü¤Î¤È¤³¤Ê¤á¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¡þÆ£ÅÄ¡¡¹¯À¸¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤³¤¦¤¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë1·î25Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¡£¼Ä¸¶Ãæ»þÂå¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÉÍ¾¾ËÌ¹âÂ´¶È¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤ÇJ2ÈØÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£ÆÃµ»¤ÏÄ¹µ÷Î¥Áö¡£¼ÂÍÑ±Ñ¸ì¸¡Äê2µé¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£