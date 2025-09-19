»³ËÜÍ³¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¸·¤·¤¤È½Äê¡É¡ÄËÜ¿Í¤â»×¤ï¤º¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿³È½¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤Æ¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡È¸·¤·¤¤È½Äê¡É¥·¡¼¥ó
¡¡¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡ª¡×¡Ö¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×»ëÄ°¼Ô¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤È¤Î¾¡Éé¤Ç¤Î°ìËë¤À¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢»³ËÜ¤¬¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Ï¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Ø¤Î96.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154.7¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ã¯¤â¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò³Î¿®¤·¤¿¤¬¡¢µå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î»³ËÜ¤Ï¡È¤¨¤Ã¡©¡É¤ÈÇØÃæ¤òÈ¿¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£°ì½Ö¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ¹õ¿·Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡ÖÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå¤ò¥Ü¡¼¥ë¤È¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬²¿µå¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÈ½Äê¤ÎÊÐ¤ê¤ò»ØÅ¦¡£²òÀâ¤Ç¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÌùÅÄ°ÂÉ§»á¤â¡Ö¤ó¤ó¤ó¡Ä¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ºÝ¤É¤¤È½Äê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»³ËÜ¤ÏËè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¾¡¼¥ó¤ò¶¹¤¯¼è¤é¤ì¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¡£»³ËÜ¤Ï²×Î©¤Á¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¿³È½¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö²ÄÊÑ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¡×¡Ö°ì´ÓÀÌµ¤µ¤¹¤®¤Æ»î¹ç²õ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡È½Äê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬±²´¬¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢»³ËÜ¤ÏÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤º¡¢5²ó1/3¡¢108µå¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ1¡¢Í¿»Íµå6¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²È´¤¯»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»³ËÜ¤Îµ¤Ç÷¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
