»Ä¹ó¤ÊÊÌ¤ì¤Ë»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ëµã¤¤¸¤ã¤¯¤ê¡Ö¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×¥æ¥á¥¤òÊé¤¦16ºÐÎý½¬À¸¡¢10ºÐº¹¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤ÎÊÌ¤ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¹æµã¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤ó¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè10ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥æ¥á¥¡Ê25ºÐ¡Ë¤È¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡Ê16ºÐ¡Ë¤ÎÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Öµã¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ëµã¤¤¸¤ã¤¯¤ê¡ÄÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ó¥¦¥£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡¡Âè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢24¿Í¤ÎÎý½¬À¸Ãæ16¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥æ¥á¥¤Ï22°Ì¤«¤é9°Ì¤Ø¤È·àÅª¤Ê¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥Á¥ó¥¦¥£¤Ï23°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤ÇÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥á¥¤ËÆ´¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥æ¥á¥¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¶½Ê³¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¥ó¥¦¥£¡£2¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢Ç¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Í§¾ð¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¤Î¡ÖWhiplash¡×¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡À¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÎý½¬À¸¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ó¥¦¥£¡£Ãæ¤Ç¤â¥æ¥á¥¤¬½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ9°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢Çï¼ê¤ò¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ËÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥Á¥ó¥¦¥£¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£¥Á¥ó¥¦¥£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¥æ¥á¥¤ËÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ÇÌÜ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¹æµã¡£¥æ¥á¥¤âÍ¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤Ä¤Ä¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Öµã¤¯¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤»Ò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¦¥£¥á¥¡¼¡×¡Ö¥¦¥£¥á¥¤¨¤°¤¤¤ï¡×¡Ö¥¦¥£¥á¥Î¥¤ì¤ë¤ÎÈá¤·¤¤¡×¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²áµî°ì¿É¤¤¡×¡Ö¤³¤³Î¥¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡×¤È¡¢2¿Í¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë