¡¡¡Ú¥¿¥³¥Þ¡ÊÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç±¦¸ª¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬18Æü¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼3A¤Ç½é¤á¤Æµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¸Þ²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤Ç1²ó¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£2»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇÂ®100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¾å¡¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡ÖÀèÈ¯¤È°ã¤¦·Á¤Ç¡Ê¸ª¤ò¡Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»±²¼¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥¿¥³¥Þ¤Ç¤Î¥¿¥³¥ÞÀï¤ËÅÐÈÄ¡£»Íµå¤ò°ì¤ÄÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢16µåÃæ11µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÀ©µå¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¡¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤ËºÆ¤Ó3A¤ÇÅê¤²¤ëÍ½Äê¡£