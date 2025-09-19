え？豚肉をゆでただけ？「おもてなし料理にもイケそう！」とDAIGOもオススメ！簡単レシピ
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
金曜日は「ボクでもできる金曜日！」と題し、DAIGOでも一人で作れる簡単レシピにチャレンジ。
今回は「ウンパイロー」を料理コラムニストの山本ゆりさんに教わる。
夏の疲れがまだまだ抜けないDAIGOのリクエスト「おいしいご飯で元気になりたい！」に応え、ゆりさんが教えてくれるのは、甘酸っぱいピリ辛だれが食欲をそそる四川料理「ウンパイロー」。
ほぼ“ゆでるだけ”の簡単レシピなのに、味も見た目も本格派の１品は「人が集まったときのおもてなし料理にもイケそう！」とDAIGOもオススメ！©️ABCテレビ
「ウンパイロー」
＜材料（２人分）＞
豚バラ肉（薄切り） 300g
酒 大さじ３
きゅうり １本
砂糖 小さじ２
豆板醤（トウバンジャン） 小さじ１
酢 小さじ２
ごま油 小さじ１
しょうゆ 大さじ２
おろしにんにく チューブの場合１cm
おろししょうが チューブの場合１cm
＜作り方＞
① 豚バラ肉を７～８cm長さに切り、たっぷりの熱湯に酒を入れてアルコール分をとばし、弱火にして豚バラ肉を加え、色が変わったら火を止め、ゆで汁につけたまま冷まして水気をきる。
② きゅうりはピーラーで縦にむいて冷水につけ、シャキッとしたら水気をきる。
③ 砂糖、豆板醤、酢、ごま油、しょうゆ、おろしにんにく、おろししょうがを混ぜ合わせる。
④ 器に①、②を盛り、③をかける。
DAIGO「豚肉をゆでただけなのにすごくおいしい！薄切りのきゅうりが食べやすいし、ピリ辛のたれがご飯に合います。簡単でサッとできるのもいいですね。これなら家でも作れそう！」
