日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



金曜日は「ボクでもできる金曜日！」と題し、DAIGOでも一人で作れる簡単レシピにチャレンジ。

今回は「ウンパイロー」を料理コラムニストの山本ゆりさんに教わる。

夏の疲れがまだまだ抜けないDAIGOのリクエスト「おいしいご飯で元気になりたい！」に応え、ゆりさんが教えてくれるのは、甘酸っぱいピリ辛だれが食欲をそそる四川料理「ウンパイロー」。

ほぼ“ゆでるだけ”の簡単レシピなのに、味も見た目も本格派の１品は「人が集まったときのおもてなし料理にもイケそう！」とDAIGOもオススメ！

「ウンパイロー」

＜材料（２人分）＞

豚バラ肉（薄切り） 300g

酒 大さじ３

きゅうり １本

砂糖 小さじ２

豆板醤（トウバンジャン） 小さじ１

酢 小さじ２

ごま油 小さじ１

しょうゆ 大さじ２

おろしにんにく チューブの場合１cm

おろししょうが チューブの場合１cm

＜作り方＞

① 豚バラ肉を７～８cm長さに切り、たっぷりの熱湯に酒を入れてアルコール分をとばし、弱火にして豚バラ肉を加え、色が変わったら火を止め、ゆで汁につけたまま冷まして水気をきる。



② きゅうりはピーラーで縦にむいて冷水につけ、シャキッとしたら水気をきる。



③ 砂糖、豆板醤、酢、ごま油、しょうゆ、おろしにんにく、おろししょうがを混ぜ合わせる。



④ 器に①、②を盛り、③をかける。

【TVer】作り方を動画で見る

DAIGO「豚肉をゆでただけなのにすごくおいしい！薄切りのきゅうりが食べやすいし、ピリ辛のたれがご飯に合います。簡単でサッとできるのもいいですね。これなら家でも作れそう！」

