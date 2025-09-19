¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö¸ÎÂÐ±þ¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ¤Î¿·°Ñ°÷¤Ë¿ÀÅÄÎè»Ò»á¤¬½¢Ç¤¡¡Êü¼ÍÀþËÉ¸î¤¬ÀìÌç
Á´¹ñ¤Î¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤É¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡Ö¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°Ñ°÷¤Ë¡¢Êü¼ÍÀþËÉ¸î¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦¿ÀÅÄÎè»Ò¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿ÀÅÄ»á¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ°å³Ø¸¦µæ½ê¤Î½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¡¢Êü¼ÍÀþ¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÅÄ»á¤Ï1999Ç¯¤Ë°ñ¾ë¸©Åì³¤Â¼¤Çµ¯¤¤¿JCOÎ×³¦»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Èï¤Ð¤¯¤·¤¿¿Í¤äÈï¤Ð¤¯¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÀþÎÌ¤Î¿äÄê¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2011Ç¯¤ÎÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î¶ÛµÞµ»½Ñ½õ¸ÀÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»ö¸ÎÂÐ±þ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¿ÀÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖÊü¼ÍÀþËÉ¸î¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤È¼«Á³²Ê³Ø¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö¸ÎÂÐ±þ¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£