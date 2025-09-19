¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Ö½÷¤¬¶¯¤¯¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×ÁíºÛÁªÎ©¸õÊä¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë´üÂÔ
¡ÖÏ²Â®¤Î¥¨¥ê¥«ÍÍ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ä¼¡´ü½°±¡Áª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¾åÀ¾¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÁíÁªµó¡£¼«Ì±ÅÞÂç¾¡¤Ë¤Ï¡Ø¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡Ù¤òÎ©¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÌ±°Õ¤òÌä¤¦Àï¤¤¤Ø¡£¡ÈÂ¨¡É²ò»¶ÁíÁªµó¡ª¤½¤ì¤¬º£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬°ìÈÖ¾¡¤Æ¤ëÆ»¡ª¡ÈÂ¨¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÀÚ¡ªÆñ¤·¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤´½Ëµ·Áê¾ìÃæ¤ËÁ´¹ñ¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Î¾®Àô¤µ¤ó¤¬¿Ê¼¡Ïº¥¹¥Þ¥¤¥ë¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¼þÍ·¤¹¤ì¤ÐOK¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¤ò¸À¤¦¤ÈSNS¤ËÂô»³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÀ¯¼£ÄÌ¤ÊÊý¤«¤é¡È¤½¤ó¤ÊÌõ¤¢¤ë¤«¡É¤Ã¤Æ¥¥ì¤é¤ì¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁªµó¤Ï¿Íµ¤ÅêÉ¼¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤Ç¡£¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ìÂÎÃ¯¤¬¹¥¤¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Ï¼¡´ü¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀ¯³¦¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ø½÷¤¬¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÉ÷Ä¬¤¬¶¯¤¤¤±¤ì¤É¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤È¤â¤ËÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¡ÖÆ¬¤Î¸Ç¤¤À¯¼£²ÈÃ£¤Ï½÷¤Ç¤¢¤ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Top of the Top¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¼¤Ç»Å»ö¤¹¤ë»þ¤Ë¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£À¨¤¤¶òÃÔ¤ê¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¤Í¡¢½÷¤¬¶¯¤¯¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£