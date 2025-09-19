Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó10·î¸Â¡Ê19ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü8000±ß¥³ー¥ë¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿1860Ëç
¡¡19Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯10·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü10·î9Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü4406Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1Ëü4375Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î1Ëü31Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü1000±ß¤Î1014Ëç¡Ê15±ß¹â120±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü8000±ß¤Î1860Ëç¡Ê54±ß°Â66±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡57000¡¡
¡¡ 230¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡59¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡53000¡¡
¡¡ 291¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡52000¡¡
¡¡ 496¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡51000¡¡
¡¡1068¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡15¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 961¡¡¡¡ -28¡¡¡¡¡¡29¡¡¡¡49000¡¡
¡¡1860¡¡¡¡ -54¡¡¡¡¡¡66¡¡¡¡48000¡¡
¡¡ 127¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 135¡¡¡¡47250¡¡
¡¡1422¡¡¡¡-115¡¡¡¡ 155¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡46¡¡¡¡ -95¡¡¡¡ 170¡¡¡¡46875¡¡
¡¡ 106¡¡¡¡ -85¡¡¡¡ 205¡¡¡¡46750¡¡
¡¡¡¡17¡¡¡¡-140¡¡¡¡ 220¡¡¡¡46625¡¡
¡¡1068¡¡¡¡-150¡¡¡¡ 230¡¡¡¡46500¡¡¡¡1670 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡68¡¡¡¡-120¡¡¡¡ 275¡¡¡¡46375¡¡
¡¡ 210¡¡¡¡-100¡¡¡¡ 315¡¡¡¡46250¡¡
¡¡ 794¡¡¡¡-190¡¡¡¡ 340¡¡¡¡46000¡¡¡¡1565 ¡¡¡¡+125¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡37¡¡¡¡-135¡¡¡¡ 405¡¡¡¡45875¡¡
¡¡ 134¡¡¡¡-175¡¡¡¡ 410¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡-245¡¡¡¡ 385¡¡¡¡45625¡¡¡¡1550 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡ 255¡¡¡¡-165¡¡¡¡ 500¡¡¡¡45500¡¡¡¡1200 ¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡77¡¡
¡¡¡¡24¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 600¡¡¡¡45375¡¡
¡¡¡¡87¡¡¡¡-185¡¡¡¡ 590¡¡¡¡45250¡¡¡¡1125 ¡¡¡¡+115¡¡¡¡ 116¡¡
¡¡¡¡28¡¡¡¡-225¡¡¡¡ 650¡¡¡¡45125¡¡¡¡1165 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡ 374¡¡¡¡-240¡¡¡¡ 710¡¡¡¡45000¡¡¡¡ 995 ¡¡¡¡+150¡¡¡¡ 246¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ +90¡¡¡¡1140¡¡¡¡44875¡¡¡¡ 645 ¡¡¡¡-355¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡28¡¡¡¡-180¡¡¡¡ 885¡¡¡¡44750¡¡¡¡ 870 ¡¡¡¡+105¡¡¡¡ 108¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44625¡¡¡¡ 560 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡84¡¡¡¡-220¡¡¡¡1020¡¡¡¡44500¡¡¡¡ 755 ¡¡¡¡ +90¡¡¡¡ 229¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡+125¡¡¡¡1095¡¡¡¡44375¡¡¡¡ 740 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡30¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡+205¡¡¡¡1585¡¡¡¡44250¡¡¡¡ 690 ¡¡¡¡+115¡¡¡¡¡¡59¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44125¡¡¡¡ 640 ¡¡¡¡+145¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡50¡¡¡¡-360¡¡¡¡1290¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 600 ¡¡¡¡+100¡¡¡¡ 652¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43875¡¡¡¡ 560 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1460¡¡¡¡43750¡¡¡¡ 525 ¡¡¡¡ +80¡¡¡¡ 124¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43625¡¡¡¡ 440 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡36¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 455 ¡¡¡¡ +90¡¡¡¡ 548¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43375¡¡¡¡ 430 ¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡46¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 400 ¡¡¡¡ +65¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43125¡¡¡¡ 375 ¡¡¡¡ +70¡¡¡¡¡¡56¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+320¡¡¡¡2660¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡ +70¡¡¡¡ 990¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42875¡¡¡¡ 330 ¡¡¡¡ +60¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2905¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 305 ¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 447¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 285 ¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡72¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 255 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡ 350¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡24¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 230 ¡¡¡¡ +35¡¡¡¡ 181¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42125¡¡¡¡ 215 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡ 124¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡57000¡¡
¡¡ 230¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡59¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡53000¡¡
¡¡ 291¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡52000¡¡
¡¡ 496¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡51000¡¡
¡¡1068¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡15¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 961¡¡¡¡ -28¡¡¡¡¡¡29¡¡¡¡49000¡¡
¡¡1860¡¡¡¡ -54¡¡¡¡¡¡66¡¡¡¡48000¡¡
¡¡ 127¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 135¡¡¡¡47250¡¡
¡¡1422¡¡¡¡-115¡¡¡¡ 155¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡46¡¡¡¡ -95¡¡¡¡ 170¡¡¡¡46875¡¡
¡¡ 106¡¡¡¡ -85¡¡¡¡ 205¡¡¡¡46750¡¡
¡¡¡¡17¡¡¡¡-140¡¡¡¡ 220¡¡¡¡46625¡¡
¡¡1068¡¡¡¡-150¡¡¡¡ 230¡¡¡¡46500¡¡¡¡1670 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡68¡¡¡¡-120¡¡¡¡ 275¡¡¡¡46375¡¡
¡¡ 210¡¡¡¡-100¡¡¡¡ 315¡¡¡¡46250¡¡
¡¡ 794¡¡¡¡-190¡¡¡¡ 340¡¡¡¡46000¡¡¡¡1565 ¡¡¡¡+125¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡37¡¡¡¡-135¡¡¡¡ 405¡¡¡¡45875¡¡
¡¡ 134¡¡¡¡-175¡¡¡¡ 410¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡-245¡¡¡¡ 385¡¡¡¡45625¡¡¡¡1550 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡ 255¡¡¡¡-165¡¡¡¡ 500¡¡¡¡45500¡¡¡¡1200 ¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡77¡¡
¡¡¡¡24¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 600¡¡¡¡45375¡¡
¡¡¡¡87¡¡¡¡-185¡¡¡¡ 590¡¡¡¡45250¡¡¡¡1125 ¡¡¡¡+115¡¡¡¡ 116¡¡
¡¡¡¡28¡¡¡¡-225¡¡¡¡ 650¡¡¡¡45125¡¡¡¡1165 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡ 374¡¡¡¡-240¡¡¡¡ 710¡¡¡¡45000¡¡¡¡ 995 ¡¡¡¡+150¡¡¡¡ 246¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ +90¡¡¡¡1140¡¡¡¡44875¡¡¡¡ 645 ¡¡¡¡-355¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡28¡¡¡¡-180¡¡¡¡ 885¡¡¡¡44750¡¡¡¡ 870 ¡¡¡¡+105¡¡¡¡ 108¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44625¡¡¡¡ 560 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡84¡¡¡¡-220¡¡¡¡1020¡¡¡¡44500¡¡¡¡ 755 ¡¡¡¡ +90¡¡¡¡ 229¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡+125¡¡¡¡1095¡¡¡¡44375¡¡¡¡ 740 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡30¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡+205¡¡¡¡1585¡¡¡¡44250¡¡¡¡ 690 ¡¡¡¡+115¡¡¡¡¡¡59¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44125¡¡¡¡ 640 ¡¡¡¡+145¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡50¡¡¡¡-360¡¡¡¡1290¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 600 ¡¡¡¡+100¡¡¡¡ 652¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43875¡¡¡¡ 560 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1460¡¡¡¡43750¡¡¡¡ 525 ¡¡¡¡ +80¡¡¡¡ 124¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43625¡¡¡¡ 440 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡36¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 455 ¡¡¡¡ +90¡¡¡¡ 548¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43375¡¡¡¡ 430 ¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡46¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 400 ¡¡¡¡ +65¡¡¡¡¡¡48¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43125¡¡¡¡ 375 ¡¡¡¡ +70¡¡¡¡¡¡56¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+320¡¡¡¡2660¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡ +70¡¡¡¡ 990¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42875¡¡¡¡ 330 ¡¡¡¡ +60¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2905¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 305 ¡¡¡¡ +50¡¡¡¡ 447¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 285 ¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡72¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 255 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡ 350¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡24¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 230 ¡¡¡¡ +35¡¡¡¡ 181¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42125¡¡¡¡ 215 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡ 124¡¡