Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó11·î¸Â¡Ê19ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü9000±ß¥³ー¥ë¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿807Ëç
¡¡19Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯11·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü11·î13Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï4340Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬2392Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î1948Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï2Ëü3000±ß¤Î337Ëç¡ÊÊÑ¤ï¤é¤º10±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü9000±ß¤Î807Ëç¡Ê60±ß°Â195±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡32¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡30¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡15¡¡¡¡54000¡¡
¡¡ 123¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡22¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡57¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡36¡¡¡¡52000¡¡
¡¡ 195¡¡¡¡ -28¡¡¡¡¡¡63¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 366¡¡¡¡ -45¡¡¡¡ 110¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 807¡¡¡¡ -60¡¡¡¡ 195¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 112¡¡¡¡-100¡¡¡¡ 310¡¡¡¡48000¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡-190¡¡¡¡ 470¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡+175¡¡¡¡ 770¡¡¡¡46875¡¡
¡¡¡¡33¡¡¡¡ +30¡¡¡¡ 840¡¡¡¡46500¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46375¡¡¡¡1990 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 800¡¡¡¡46125¡¡
¡¡¡¡63¡¡¡¡-160¡¡¡¡ 855¡¡¡¡46000¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45750¡¡¡¡1610 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1350¡¡¡¡45625¡¡
¡¡¡¡43¡¡¡¡+175¡¡¡¡1390¡¡¡¡45500¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45250¡¡¡¡1345 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡-220¡¡¡¡1290¡¡¡¡45000¡¡¡¡1505 ¡¡¡¡+130¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44750¡¡¡¡1370 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1570¡¡¡¡44625¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44250¡¡¡¡1175 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 890 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡ 106¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 930 ¡¡¡¡+100¡¡¡¡¡¡45¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 725 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 790 ¡¡¡¡ +90¡¡¡¡¡¡86¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 655 ¡¡¡¡ +65¡¡¡¡¡¡77¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 570 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 485 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 570 ¡¡¡¡ +60¡¡¡¡¡¡29¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 510 ¡¡¡¡ +60¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41625¡¡¡¡ 405 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 390 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡ 187¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41125¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 410 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡66¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40750¡¡¡¡ 455 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40375¡¡¡¡ 335 ¡¡¡¡ +15¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40250¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40125¡¡¡¡ 310 ¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 290 ¡¡¡¡ +25¡¡¡¡¡¡80¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39875¡¡¡¡ 285 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39625¡¡¡¡ 270 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡ 255 ¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39375¡¡¡¡ 245 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39250¡¡¡¡ 235 ¡¡¡¡ +25¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡ +15¡¡¡¡ 121¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡32¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡30¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡15¡¡¡¡54000¡¡
¡¡ 123¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡22¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡57¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡36¡¡¡¡52000¡¡
¡¡ 195¡¡¡¡ -28¡¡¡¡¡¡63¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 366¡¡¡¡ -45¡¡¡¡ 110¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 807¡¡¡¡ -60¡¡¡¡ 195¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 112¡¡¡¡-100¡¡¡¡ 310¡¡¡¡48000¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡-190¡¡¡¡ 470¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡+175¡¡¡¡ 770¡¡¡¡46875¡¡
¡¡¡¡33¡¡¡¡ +30¡¡¡¡ 840¡¡¡¡46500¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46375¡¡¡¡1990 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 800¡¡¡¡46125¡¡
¡¡¡¡63¡¡¡¡-160¡¡¡¡ 855¡¡¡¡46000¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45750¡¡¡¡1610 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1350¡¡¡¡45625¡¡
¡¡¡¡43¡¡¡¡+175¡¡¡¡1390¡¡¡¡45500¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45250¡¡¡¡1345 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡-220¡¡¡¡1290¡¡¡¡45000¡¡¡¡1505 ¡¡¡¡+130¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44750¡¡¡¡1370 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1570¡¡¡¡44625¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44250¡¡¡¡1175 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 890 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡ 106¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 930 ¡¡¡¡+100¡¡¡¡¡¡45¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 725 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 790 ¡¡¡¡ +90¡¡¡¡¡¡86¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 655 ¡¡¡¡ +65¡¡¡¡¡¡77¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 570 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 485 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 570 ¡¡¡¡ +60¡¡¡¡¡¡29¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 510 ¡¡¡¡ +60¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41625¡¡¡¡ 405 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 390 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡ 187¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41125¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 410 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡66¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40750¡¡¡¡ 455 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40375¡¡¡¡ 335 ¡¡¡¡ +15¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40250¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40125¡¡¡¡ 310 ¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 290 ¡¡¡¡ +25¡¡¡¡¡¡80¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39875¡¡¡¡ 285 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39625¡¡¡¡ 270 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡ 255 ¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39375¡¡¡¡ 245 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39250¡¡¡¡ 235 ¡¡¡¡ +25¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡ +15¡¡¡¡ 121¡¡