Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó12·î¸Â¡Ê19ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü5500±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿120Ëç
¡¡19Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯12·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü12·î11Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï626Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬572Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î54Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü5500±ß¤Î120Ëç¡Ê1730±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï5Ëü5000±ß¤Î31Ëç¡Ê22±ß°Â13±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡62500¡¡
¡¡¡¡31¡¡¡¡ -22¡¡¡¡¡¡13¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡ -75¡¡¡¡ 235¡¡¡¡50000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 890¡¡¡¡47500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+285¡¡¡¡1135¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45500¡¡¡¡1730 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 120¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡1000 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡1035 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡32¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 920 ¡¡¡¡ +60¡¡¡¡¡¡81¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 895 ¡¡¡¡+100¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 675 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 595 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡75¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 450 ¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡ 415 ¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38000¡¡¡¡ 330 ¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37500¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37000¡¡¡¡ 260 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34500¡¡¡¡ 140 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34000¡¡¡¡ 130 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡33000¡¡¡¡ 115 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡32000¡¡¡¡¡¡81 ¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31000¡¡¡¡¡¡77 ¡¡¡¡¡¡+7¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30000¡¡¡¡¡¡60 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28000¡¡¡¡¡¡42 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27500¡¡¡¡¡¡38 ¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27000¡¡¡¡¡¡36 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20000¡¡¡¡¡¡13 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡19000¡¡¡¡¡¡ 9 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17000¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡75¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14000¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12500¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡21¡¡
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡62500¡¡
¡¡¡¡31¡¡¡¡ -22¡¡¡¡¡¡13¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡ -75¡¡¡¡ 235¡¡¡¡50000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 890¡¡¡¡47500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+285¡¡¡¡1135¡¡¡¡47000¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45500¡¡¡¡1730 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 120¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡1000 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡1035 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡32¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 920 ¡¡¡¡ +60¡¡¡¡¡¡81¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 895 ¡¡¡¡+100¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 675 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 595 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡75¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 450 ¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡ 415 ¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38000¡¡¡¡ 330 ¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37500¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37000¡¡¡¡ 260 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34500¡¡¡¡ 140 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34000¡¡¡¡ 130 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡33000¡¡¡¡ 115 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡32000¡¡¡¡¡¡81 ¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31000¡¡¡¡¡¡77 ¡¡¡¡¡¡+7¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30000¡¡¡¡¡¡60 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28000¡¡¡¡¡¡42 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27500¡¡¡¡¡¡38 ¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27000¡¡¡¡¡¡36 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20000¡¡¡¡¡¡13 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡19000¡¡¡¡¡¡ 9 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17000¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡75¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14000¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12500¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡21¡¡
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹