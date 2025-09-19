¡Ú¢¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ Âç°ú¤±¡Ã È¿Íî¡¢Æü¶ä¤ÎETFÇäµÑÈ¯É½¤Ç°ì»þÂçÉý°Â (9·î19Æü)
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á
»ÏÃÍ¡¡¡¡45634.29
¹âÃÍ¡¡¡¡45852.75
°ÂÃÍ¡¡¡¡44495.46
Âç°ú¤±¡¡45045.81(Á°ÆüÈæ -257.62 ¡¢ -0.57¡ó )
ÇäÇã¹â¡¡¡¡30²¯3750Ëü³ô (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»»)
ÇäÇãÂå¶â¡¡8Ãû7515²¯±ß (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»»)
¢£ËÜÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡£±¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï257±ß°Â¡¢¸å¾ì¤Ë¤Ï°ì»þ4Ëü4400±ßÂæ¤ËµÞÍî
¡¡£²¡¥Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±Á°¾ì¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
¡¡£³¡¥Æü¶ä¤ÏÊÝÍ¤¹¤ëETF¤ÎÇäµÑ¤ò·èÄê¡¢¸å¾ì¤Ï°ìÅ¾²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë
¡¡£´¡¥Æü¶ä¤Î£Å£Ô£ÆÇäµÑ¥Úー¥¹¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ç±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Î¸«Êý¤â
¡¡£µ¡¥¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¤ä£Ô£Ä£Ë¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¤¬°Â¤¯¥½¥Ëー£Ç¤äÇ¤Å·Æ²¤¬²¼Íî
¢£Åìµþ»Ô¾ì³µ¶·
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢NY¥À¥¦¤ÏÁ°ÆüÈæ124¥É¥ë¹â¤ÈÂ³¿¤·¤¿¡£ÊÆÍø²¼¤²ºÆ³«¤ò¹¥´¶¤·¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÈ¿Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°¾ì¤Ë¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¶ä¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëETF¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸å¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÂçÉý°Â¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ(FRB)¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤ò¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·NY¥À¥¦¤ä¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤âÇã¤¤Àè¹Ô¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£Ä«Êý¤Ë°ì»þ¾å¾ºÉý¤Ï500±ß¤òÄ¶¤¨4Ëü5852±ß¤Þ¤ÇÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÇã¤¤¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸å¾ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÁê¾ì¤ÎÍÍÁê¤Ï°ìÊÑ¡£Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿°ìÊý¤ÇÊÝÍ¤¹¤ëETF¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ETFÇäµÑ¤Ë¤è¤ë³ô¼°¼ûµë¤Î°²½·üÇ°¤¬Éâ¾å¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¸á¸å1»þ²á¤®¤Ë°ì»þ800±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Íî¤È¤Ê¤ê4Ëü4400±ßÂæ¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ETF¤ÎÇäµÑ¥Úー¥¹¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ç±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Î¸«Êý¤âËÄ¤é¤à¤Ê¤«Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡¢·ë¶É257±ß°Â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983>¤¬Çä¤é¤ì¡¢£Ô£Ä£Ë<6762>¤ä¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<6098>¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£Ç¤Å·Æ²<7974>¤ä¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×<6758>¡¢¥ー¥¨¥ó¥¹<6861>¡¢£Ó£Í£Ã<6273>¤¬ÆðÄ´¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö<7203>¤äÆüÎ©À½ºî½ê<6501>¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª<8136>¤¬°Â¤¯¡¢¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È<6526>¡¢¥¥ä¥Î¥ó<7751>¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920>¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¤¬¹â¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¤â·øÄ´¡£¥Õ¥¸¥¯¥é<5803>¤ä¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È<5801>¤¬¾å¾º¤·¡¢£É£È£É<7013>¤äÀîºê½Å¹©¶È<7012>¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È<3778>¤äÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9501>¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ <6920>¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó214±ß¡£¤¦¤Á132±ß¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È1ÌÃÊÁ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¡¢¥½¥Ëー£Ç <6758>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·²¼¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó277±ß¡£¤¦¤Á174±ß¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê1ÌÃÊÁ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¾å¾º¤Ï9¶È¼ï¡£¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì5¶È¼ï¤Ï(1)¶ä¹Ô¶È¡¢(2)²·Çä¶È¡¢(3)¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¡¢(4)¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È¡¢(5)ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡£°ìÊý¡¢²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì5¶È¼ï¤Ï(1)¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢(2)¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢(3)ÀºÌ©µ¡´ï¡¢(4)¾®Çä¶È¡¢(5)¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È¡£
¢£¸ÄÊÌºàÎÁ³ô
¢¤¥¯¥í¥¹¥¥ã¥È <2307> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡9·îÃæ´Ö´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï³ÆÍø±×¤¬¸º±×¤«¤é°ìÅ¾Áý±×¤Ø¡£
¢¤¤µ¤¯¤é¥Í¥Ã¥È <3778> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¤Ê¤É¤È¹ñ»ºAI¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ø¡£
¢¤¥Óー¥È¥ì¥ó¥É <4020> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¿·Àß¤ò¹¥´¶¡£
¢¤¥¤¥Ó¥Ç¥ó <4062> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë½Ð»ñ¤¬³ô²Á»É·ã¡£
¢¤¥µ¥ó¥Ð¥¤¥ª <4592> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡ËýÀ´ü£Ô£Â£É¸þ¤±Ž¢SB623Ž£¤Î¥Õ¥§ー¥º3»î¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÊÆ£Æ£Ä£Á¤È¹ç°Õ¡£
¢¤¥³¥ó¥ô¥¡¥Î <6574> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¿·Àß¤Ø¡£
¢¤¥Æ¥Î¡¥£È£Ä <7037> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡ÇÛÅöÁý³Û¤È³ô¼çÍ¥ÂÔÆ³Æþ¤ò¹¥´¶¡£
¢¤½õÀîÅÅµ¤ <7711> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ½ÐÇÏ²ñ¸«Á°¤Ë´ØÏ¢ÌÃÊÁÊª¿§¤ÎÆ°¤¡£
¢¤¥Ë¥³¥ó <7731> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¡Ö¥ì¥¤¥Ð¥ó¡×±¿±Ä¤ÎÊ©¸÷³ØÂç¼ê¤Ë¤è¤ëÇã¤¤Áý¤·¤ò»×ÏÇ»ë¡£
¢¤¥é¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹ <8944> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡9·î26Æü¤Ë¼«¼Ò³ô¤Î12.83¡ó¤ò¾ÃµÑ¤Ø¡£
¢§¥¹¥¿ー¥·ー¥º <3083> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡¶ÈÀÓ¾åÊý½¤Àµ¤â¼ûµëÌÌ¤¬½Å¤·¤Ë¡£
¢§¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡Æü¶ä¤¬ETF¤Î»Ô¾ìÇäµÑ·èÄê¤·¼ûµë·üÇ°¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)¤µ¤¯¤é¥Í¥Ã¥È <3778>¡¢(2)¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ <6920>¡¢(3)¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢ <3853>¡¢(4)¥¤¥Ó¥Ç¥ó <4062>¡¢(5)¥íー¥Ä¥§ <6323>¡¢(6)¥Ë¥³¥ó <7731>¡¢(7)£Ô£Ï£×£Á <6315>¡¢(8)ÅìµþÀº <7729>¡¢(9)¥»¥ì¥¹ <3696>¡¢(10)ÆüËÜ¹â½ãÅÙ <4973>¡£
¡¡ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)¥³ー¥»¥ë <6905>¡¢(2)Âçºå¥Á¥¿ <5726>¡¢(3)±ßÃ«¥Õ¥££È£Ä <2767>¡¢(4)¥³ー¥»ー <4922>¡¢(5)¿ùËÜ¾¦ <9932>¡¢(6)£Ë£Ì£á£â <3656>¡¢(7)¥é¥¤¥ª¥ó <4912>¡¢(8)¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¡¢(9)Ë®¥Á¥¿ <5727>¡¢(10)¥·¥ãー¥× <6753>¡£
¡ÚÂç°ú¤±¡Û
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°ÆüÈæ257.62±ß(0.57¡ó)°Â¤Î4Ëü5045.81±ß¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÁ°ÆüÈæ11.19(0.35¡ó)°Â¤Î3147.68¡£½ÐÍè¹â¤Ï³µ»»¤Ç30²¯3750Ëü³ô¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï649¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï917¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åì¾Ú¥°¥íー¥¹250»Ø¿ô¤Ï772.99¥Ý¥¤¥ó¥È(11.46¥Ý¥¤¥ó¥È¹â)¡£
¡Î2025Ç¯9·î19Æü¡Ï
