9·îÄêÎã¹áÀî¸©µÄ²ñ¤¬³«²ñ¤·¡¢¸©Î©¥¢¥êー¥Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ìë·¿´Ñ¸÷»ö¶È¤Î·×²è¤Î°ìÉôÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·îµÄ²ñ¤Ç¤ÏÁí³Û78²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É7¤Ä¤ÎµÄ°Æ¤¬¾åÄø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ï¡¢¸©Î©¥¢¥êー¥Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î·×²è¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¡¢1²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¸º³Û¤·¤Þ¤¹¡£¸º³ÛÊ¬¤ò¡¢12·î¤Ë¿·¤¿¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÍ¶µÒ¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃÓÅÄË¿Í¹áÀî¸©ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö°ìÁØ¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÍ¶µÒ¤ä´Ñ¸÷¾ÃÈñ³Û¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¹áÀî¸©¤Î9·îµÄ²ñ¤ÏÍè·î14Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£