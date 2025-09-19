¡Ö¥Æ¥ìÄ«¥É¥ê¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ËJO1¤¬½Ð±é·èÄê¡ªÁ´18ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡õ³ÆÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼È¯É½
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ½ª½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢JO1¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ´18ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤È¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù10Ëü¿Í¤òÆ°°÷À®¸ù¤µ¤»¤¿JO1¡£
11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Û¡¼¥ë¡õ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹15¸ø±é¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê4²Õ½ê8¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡£
11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖCoachella 2024¡×½Ð±é¤äN.Y.¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÖCiti Field¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ATEEZ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï60Ê¬¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤À¤±¤Ëµö¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê60Ê¬´Ö¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Èº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£
¢¡½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§WEST.¡¿CUTIE STREET¡¿JO1¡¿ÇµÌÚºä46¡¿¡âME¡¿HANA
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡§JO1
11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡§ano¡¿¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¿SHISHAMO¡¿sumika¡¿ÍÓÊ¸³Ø¡¿¥Þ¥ë¥·¥£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡§¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡§INI¡¿EVNNE¡¿ATEEZ¡¿NiziU¡¿NEXZ¡¿M!LK
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡§ATEEZ