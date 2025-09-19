

（イラスト：郄胗浩太郎）

レガシーシステムの残存状況

ITシステムの複雑化などにより、2025年以降年間で最大12兆円の経済損失が発生すると指摘されてから7年。生成AI全盛の中、日本企業には守りだけでなく攻めのDXも求められている。『週刊東洋経済』9月27日・10月4日合併号の特集は「崖っぷちのDX」だ。





データやデジタル技術を活用し、業務そのものを変革する「デジタルトランスフォーメーション（DX）」。経済産業省は2018年、企業の抱える基幹システムが複雑化・ブラックボックス化することなどによって、維持・保守や機能改良が困難な状況に陥っていると警鐘を鳴らした。

レガシーシステムと呼ばれる高コストのシステムが残存することによる経済損失は、25年以降、最大年間12兆円（当時発生していた額の約3倍）になる可能性がある。これを「25年の崖」と呼ぶ。

日本では、まだ多くの企業にレガシーシステムが残っている。経産省の調査によると、ユーザー企業の61％にレガシーシステムがあり、中小企業より大企業の保有比率が高い。そもそも中小企業はIT投資が遅れがちなため、古いシステム資産を持っていないことが多い。オンプレミス（自社施設内でのシステム運用）からクラウドサービスやSaaS（サース）へ移行もしやすい。

大企業と中小企業の差

一方、大企業は数十年前から基幹システムを整備してきたため、社内の古いメインフレーム（大型コンピューター）やオンプレERP（統合基幹システム）などが今も現役だ。大企業と中小の差はそうした点が背景にある。



画像を拡大

いざ25年となり、「崖」問題はどうなったのか。崖が25年に設定されたのは、ERPの最大手である独SAP製品の保守サポートが25年末で切れることがきっかけだった。サポートは移行の遅れを考慮して、27年末まで延長された。

だからといって安心できるわけではない。サポート終了によって、セキュリティーパッチや法改正対応の提供が停止されるのは時間の問題だ。レガシーシステムから脱却するには、経営層のコミットメントやシステムの可視化、内製化も早急に進めなければならない。

IMD世界競争力センターの分析では、日本のデジタル競争力は世界で31位。同調査で日本は、「デジタル／技術的スキル」が最下位の67位だった。25年の崖は、過去の話ではなく、現在進行形の問題なのだ。





絶えない「炎上案件」

レガシーシステムからの脱却が遅れる中で続出しているのが、プロジェクトの「炎上」だ。

24年4月、菓子大手・江崎グリコで基幹システムの切り替え時に大規模な障害が発生。冷蔵（チルド）品の出荷が停止し、主力の「プッチンプリン」など17ブランド82品目などが一時スーパーやコンビニから姿を消した。

グリコは基幹システムを旧来のシステムからSAPの最新製品に切り替えたが、その際に一部の受発注や出荷業務に影響するトラブルが発生した。グリコ自身がシステムの全体像を把握しておらず、同社特有の業務プロセスに合わせた要望や要件をベンダーに丸投げしていたことなどが原因だった。

NHKは25年2月、日本IBMを相手取り、約54億円の既払い金の返還と損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。NHKは22年12月、営業基幹システムをクラウドサービスに刷新するため、現行システムの使用期限である27年3月を納期とした業務委託契約を日本IBMと締結。その1年3カ月後にIBM側から納期延期の申し出があり、NHKはIBMとの契約を解除し支払代金の返還を求めたが、返還されなかったため訴訟に至った。

訴訟に発展した理由は、NHKの既存システムがIBMの想定していた以上に、複雑に作り込まれた構造で難易度が高かったことだとみられている。

地方銀行でもトラブルは起きている。24年12月に滋賀銀行が次世代基幹系システムの開発を中止すると発表。システムに組み込むパッケージの提供元だった日立製作所は、滋賀銀行に和解金80億円を支払っている。25年2月には、伊予銀行も同パッケージを活用した基幹系システムの開発中止を発表。伊予銀は滋賀銀システムとの相互利用を前提にしていたとされ、滋賀銀の担当者は開発に当たって、「想定を上回るハードルがあった」などとしている。

システム開発のトラブルに詳しい日比谷パーク法律事務所の上山浩弁護士は「成果物の詳細を定める要件定義を済ませ、その基本設計が終わった時点で、ベンダーから下流工程の精度の高い見積もりが出てくる。そこで到底、投資効果が説明できないような莫大な費用が提示された場合に、大きなトラブルに発展する」と指摘する。



（イラスト：郄胗浩太郎）

新卒採用800人

炎上が起きる責任は、開発を行うベンダー側にもある。

グリコの場合は主幹ベンダーを担ったのはデロイト トーマツ コンサルティングだが、新システムの導入を一度延期した後の検証に関するコミュニケーションが不十分だったとみられる。NHKに訴えられたIBMは、独自に開発した自動解析ツールを過剰にアピールしてしまった可能性がある。

日本のSIer業界にはかねて、過度な細分化に陥っているという問題もある。

香港の投資ファンド、アセンダー・キャピタルによると、日本には150社以上の上場SIer会社が存在し、効率的な経営やグローバル競争力が阻害されているという。

「海外ではSAPなどの標準化されたエンタープライズソフトウェアを顧客が導入する流れに適応し、SIer業界は大規模プレイヤーに統合された。ところが日本企業は長年、カスタムメイドのオンプレ型ITシステムを好んできたため、多くの小規模SIer企業が特定顧客との排他的な関係を維持しており、日本全体のDXや標準化が遅れる要因になっている」と、パートナー兼最高投資責任者のジャン＝シャルル・ティセラン氏は指摘する。

NTTデータ、富士通、日立製作所、 NECなど伝統的なSIer企業においても、「ミッションクリティカルなシステム統合と長年の関係性により顧客に深く根差しているが、クラウド、SaaS、標準化されたソリューションへの適応が遅い傾向にある」（ティセラン氏）。

一方、ITベンダー間では熾烈な競争が行われている。

最も勢いがあるのが、総合コンサルティング会社だ。コンサル会社は従来の専業ITベンダーと異なり、システムの開発・実装にとどまらず、業務プロセスやデータ利活用など企画の構想策定まで支援できる点を売りにする。

例えば「全社変革」をうたうアクセンチュアは、基幹システムの刷新支援でリードしており、下流のシステム開発力では群を抜く。同社は25年に入り、ゆめみ、アイデミー、SI＆Cと計3件のM＆Aを実施。同8月末に買収が完了したSI＆Cでは、エンジニアを中心とした約1500人がグループに参画した。日本法人の売り上げは9年間で6倍、社員数は2万7000人（6月時点）に達する。





アクセンチュアの後を猛追しているのがベイカレントだ。新卒社員を特定のプロジェクトや役割に固定しない仕組みなどが評判を呼び、24年2月期からの5カ年で、CAGR（年間平均成長率）20％の売り上げ増と同水準の採用者数増を計画。25年4月末時点の社員数は約6000人におよび、ビッグ4と呼ばれる監査法人系コンサル会社（デロイト、EY、PwC、KPMG）の規模を上回る。

26年4月の新卒採用は昨年比約1.5倍の約800人で、日本企業全体の25年新卒採用人数の実績に照らすと6位に位置する。





「われわれには、100〜200人規模のコンサルタントをクライアントにアサインできる機動力と、戦略策定だけでなく現場に入り込み、顧客と一体となって具体的な実行推進までを支援する能力がある」とベイカレントの則武譲二常務執行役員は語る。

「2025年の崖」

個別の支援領域で動きが目立つのは、「2025年の崖」への対応だ。

デロイト トーマツ コンサルティングは2025年4月から、レガシーシステムのモダナイゼーション（刷新）を支援するサービスの本格展開を始めた。デロイトがアメリカで特許を持つ独自のツールを使い、メインフレームで稼働しているプログラミング言語「COBOL」のコードをJavaコードへ1対1で自動変換。プログラム構造の変更を最小限に抑えることで、テスト期間の短縮と不具合発生のリスクを抑制することなどを売りにする。データベースやバッチジョブなどを含めて、フルスタックでのオープンシステムへの自動移行も可能にする。

デロイトの森村知弘スペシャリストディレクターは、「日本企業では長年にわたるシステム運用の間にCOBOLのコードをコピーし修正を加えたことで、システムが大規模かつ複雑化し、『技術負債』が蓄積しているケースが多い。巨大なシステムを一気にクラウドネイティブ化するのはリスクが非常に大きいため、われわれのモダナイゼーション支援は、とにかくメインフレームから安全に早く出ることを重視している」と語る。

野村総合研究所（NRI）は2025年3月から、レガシーシステムの「現行可視化・影響分析サービス」を提供開始。既存の設計書やコード、マニュアルなどから必要な情報を抽出し、AIによって新たなシステムでも活用可能な資料に再構築する。「製造業では各拠点に個別のシステムが散在し、本社部門が全体像を把握できていなかったり、 合併や買収を繰り返した結果、システムが継ぎはぎの状態になっていたりするケースが多い。 作成された正確な資料を基に、システム変更がもたらす影響を分析することで、効率的かつ効果的なモダナイゼーションが実現できる」と、NRIシステムコンサルティング事業本部の宇津亮太グループマネージャーは語る。

とはいえ、コンサル会社の躍進が日本のDXにとって必ずしもよいことだとは限らない。

あるSIer（エスアイヤー）会社の幹部は、「事業会社が本来持つべきDXの主導権がコンサルのものになってしまっている」と危機感を示す。金融機関向け基幹系システムのモダナイゼーションを手がけるスタートアップ企業・LiNKX（リンクス）では、大手コンサル会社が10億円で出した見積額の10分の1以下で機能開発を行えた事例があったという。「基幹系の刷新は段階的でもよい。発注者と業者の関係ではなく、技術の提供や支援をしながら企業の人材育成をしていくことが大事だ」と、オサムニア・モハメッド社長は語る。

待ったなしの日本のDX。企業はコンサルに振り回されず、自ら戦略を生み出し、実行することが求められている。

（二階堂 遼馬 ： 東洋経済 記者）