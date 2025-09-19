¹áÀî¸©·Ù¤Î20ÂåÃËÀ½äºº¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡¡Ì¤À®Ç¯¤ÎÃËÀ¤ËÆ±°Õ¤Ê¤¯¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤É¡ÖÆ°µ¡¤ÏÀÅª¤Ê¶½Ì£¤À¤Ã¤¿¡×
¹áÀî¸©·Ù¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤Çº£Ç¯7·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿20Âå¤ÎÃËÀ½äºº¤ò¡¢¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡ËÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºä½Ð·Ù»¡½ðÃÏ°è²Ý¤Î20Âå¤ÎÃËÀ½äºº¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ½äºº¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¹áÀî¸©Æâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÌ¤À®Ç¯¤ÎÃËÀ¤ËÆ±°Õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇÆ±¤¸ÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©ÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸î°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤ÎÍ¾ºá¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃËÀ½äºº¤Ï¡ÖÆ°µ¡¤ÏÀÅª¤Ê¶½Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹áÀî¸©·Ù¤Ï¡¢¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£