¡¡9·î19Æü¡¢B¥êー¥°¤Ï³«Ëë10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹ー¥Ñー¥×¥ìー¤Î¿ô¡¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤ÎÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÈÖÁÈ¡ÖB¥êー¥° ´ñÀ×¤Î¥¹ー¥Ñー¥×¥ìー¡×¤¬NHK BS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÁ´5²ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²ó¤Ï¡Ö¥¢¥·¥¹¥ÈÊÔ¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤Îã·Æ£Âó¼Â¤¬¡¢2²óÌÜ¤Ï¡Ö3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÊÔ¡×¤È¤·¤Æ·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÎÄÔÄ¾¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£3²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÆâÍÆ¤ÈÊüÁ÷Æü¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥ÈÊÔ¤Ï20Æü18»þ55Ê¬¤«¤é19»þ00Ê¬¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÊÔ¤Ï21Æü22»þ45Ê¬¤«¤é22»þ50Ê¬¤Ë½é²óÊüÁ÷Í½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎB¥êー¥°¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£
