¡Úµ¤¾Ý¡Û19Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÌë¤âÀ²¤ì¡¡20Æü ¸áÁ°Ãæ¤«¤é±À¤¬Â¿¤¯ ²¬»³¸©¤Ç¤ÏÃë²á¤®¤«¤é±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï19ÆüÌë¤âÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
20Æü¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Å·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°Ãæ¤«¤é±À¤¬Â¿¤¯¡¢²¬»³¸©¤Ç¤ÏÃë²á¤®¤«¤é±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹áÀî¸©¤Ç¤âÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
20ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï19ÆüÄ«¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²¬»³¤Ç22¡î¡¢¹â¾¾¤Ç23¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹â¤¯¡¢32¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£