¡¡¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô¤òµ¡¤ËºßÂð¥ï¡¼¥¯¤¬ÉáµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀºßÂð¤È½Ð¼Ò¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¯¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ç¸úÎ¨Åª¤Êºî¶È´Ä¶¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Èºî¶È´Ä¶¤Î²þÁ±¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëIT¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤Ë¤Ï¤Ê¤¤À¸³è²»¤ä´Ä¶²»¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ç¤â¥ª¥Õ¥£¥¹ÊÂ¤ß¤ÎÀÅ¼ä¤Êºî¶È´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤ÎÀ¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤â¼þ°Ï¤Î»¨²»¤ËËä¤â¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áê¼ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ»þ¤Ç¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÇä¤ì¶Ú¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢SONY¡ÖWH-1000XM5¡×¤äApple¡ÖAirPods Pro¡×¡¢BOSE¡ÖQuietComfort¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ÈÄ¹»þ´ÖÁõÃå¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤µ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ö³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÍèµÒÂÐ±þ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ»þ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò³°¤¹¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¡¢PC¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÆ±»þ¤ËÀÜÂ³¤·¡¢ÄÌÏÃ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³ÊÂÓ¤Ï2Ëü±ß¡Á4Ëü±ßÄøÅÙ¤¬Ãæ¿´¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤Ï20¡Á30»þ´Ö¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢°ìÆüÃæ¤Îºî¶È¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÁõÃå´¶¤Î¹¥¤ß¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç»îÃå¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÆâÂ¢¥«¥á¥é¤Ç¤Ï²è¼Á¤¬ÁÆ¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾¦ÃÌ¤äÌÌÀÜ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¤ê¤¬°¤¤¤ÈÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤Î¾ÈÌÀ´Ä¶¤Ï²ñµÄ¼¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢µÕ¸÷¤ä°Å¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â²è¼Á¤Ê¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤Ï¡¢¹â¤¤±ÇÁüÉÊ¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤Ç¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÐÌ³¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¶ÈÌ³ÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°¸÷ÊäÀµµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¡¢»þ´ÖÂÓ¤äÅ·¸õ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ñÎÁ¤ò²èÌÌ¤Ë±Ç¤¹ºÝ¤Î¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹µ¡Ç½¤â¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï4KÂÐ±þÀ½ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¶ÈÌ³¤ä¹âÉÊ¼Á¤Ê±ÇÁü¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³ÊÂÓ¤Ï5000±ß¡Á1Ëü5000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ëHDÂÐ±þ¤Ç½½Ê¬¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ê¤é1Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÂ¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÀÇ½¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌÅÓ¥Þ¥¤¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ÂÍÑÅª¤Ê²»¼Á¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡ÖSTREAMCAM C980¡×¤ÏAI¤Ë¤è¤ë´éÄÉÈø¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡¢¼«Æ°Ïª½ÐÊäÀµ¡¢¼«Æ°¥Ö¥ìÊäÀµ¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïÊäÀµµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿Web¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Ï¥Õ¥ëHD²è¼Á60FPS¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥¤¥¯¤âÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¨¤Ð¤¹¤°¤Ë²ñµÄ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Web¥«¥á¥é¤Ï¡¢»ÈÍÑPC¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤äOS¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë²ñµÄ¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉôµ¡Ç½¡ÊÎã¡§¼«Æ°¸÷ÊäÀµ¡¿4KÂÐ±þÅù¡Ë¤ËÀ©¸Â¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤ÏÇö·¿·ÚÎÌ²½¤ÎÄÉµá¤Ë¤è¤ê¡¢USB¥Ý¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï³°Éô¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É²¿¤«¤È¥Ý¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¼«Âð¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¥Î¡¼¥ÈPC¤ò1ËÜ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËºßÂð¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤¬À°¤¦ÍøÊØÀ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½¼ÅÅµ¡Ç½ÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¤Ê¤éAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤âÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎAnker¤ä¥¨¥ì¥³¥à¡¢Belkin¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢4K±ÇÁü½ÐÎÏÂÐ±þ¤ÎHDMI¥Ý¡¼¥È¡¢Thunderbolt 3¡¿4ÂÐ±þ¡¢ºÇÂç100W¤ÎµëÅÅµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿À½ÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê£¿ô¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤Îºî¶È´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ëHDMI½ÐÎÏÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁªÂò»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎµëÅÅÍ×·ï¤ÈÀÜÂ³Í½Äê¤Îµ¡´ï¤È¤Î¸ß´¹À³ÎÇ§¤Ç¤¹¡£USB-CµëÅÅÂÐ±þPC¤Ê¤é¡¢¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó·ÐÍ³¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¾å¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³ÊÂÓ¤Ï5,000±ß¡Á2Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Û¤ÉÈ¯Ç®ÂÐºö¤ä°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤Ç¤Ï1Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°²»¤ä¥Þ¥¦¥¹¥¯¥ê¥Ã¥¯²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Þ¥¦¥¹¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Áû²»ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¤Ê¤¤¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤ºî¶È´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê¿Í´Ö¹©³Ø¡ËÀß·×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¡¢¼«Á³¤Ê¼ê¤Î°ÌÃÖ¤È³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÆþÎÏºî¶È¤¬¤Ç¤¡¢ÈèÏ«·Ú¸º¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÄ¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ÏµÙ·Æ¤ò¼è¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëÆ»¶ñÁª¤Ó¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎUSB¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤ÊUSB¥Ý¡¼¥È¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï3,000±ß¡Á1Ëü5000±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿µ¡Ç½¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥Ç¥¹¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢³°Éô¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤âÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤ÐExcelºî¶È»þ¤Ë¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ²èÌÌ¤È»²¾È»ñÎÁ¤òÊÌ¡¹¤Î²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄÃæ¤Ë¥á¥¤¥ó²èÌÌ¤ÇÁê¼ê¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Ö²èÌÌ¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÅÓÀÚ¤ì¤âËÉ¤²¡¢·ë²ÌÅª¤Ëºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢13.3¡Á15.6¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤ò¼çÎ®¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£USB-CµëÅÅÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤«¤é1ËÜ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç±ÇÁü½ÐÎÏ¤ÈÅÅÎÏ¶¡µë¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡²òÁüÅÙ¤Ï¥Õ¥ëHD¡Ê1920¡ß1080¡Ë¤¬É¸½à¤Ç¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï4KÂÐ±þÀ½ÉÊ¤âÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£IPS±Õ¾½ºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢²£¤«¤é¤Î»ëÇ§À¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î²èÌÌ³ÎÇ§»þ¤Ë¤â°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÅÎÌ¤Ï500g¡Á1.5kgÄøÅÙ¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½ÆâÂ¢¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢ÊÌÅÓ¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÍÑÅÓ¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³ÊÂÓ¤Ï15,000±ß¡Á40,000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£²è¼Á¤È·ÈÂÓÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º¡¦µ¡Ç½¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ÏÄÌ¶Ð¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÆüÃæÆ±¤¸»ÑÀª¤ÇºÂ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡¢Î©¤Áºî¶È¤ÈºÂ¤êºî¶È¤òµ¤·Ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤òº¬ËÜÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Î©¤Áºî¶È¤Ë¤Ï¡¢·ìÎ®Â¥¿Ê¡¢¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñÎÌÁý²Ã¡¢½¸ÃæÎÏ¸þ¾å¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¹â¤µ¤ò¼êÆ°¤Ç¹â¤µÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÅÅÆ°¼°¤¬ÍýÁÛÅª¡£¥á¥â¥ê¡¼µ¡Ç½¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤ÎºÇÅ¬¤Ê¹â¤µ¤òµ²±¤µ¤»¡¢Ëè²óÄ´À°¤¹¤ë¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡FlexiSpot¤ä¥³¥¯¥è¡¢¥ª¥«¥à¥é¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢60¡Á125cmÄøÅÙ¤Î¾º¹ßÈÏ°Ï¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¥á¥â¥ê¡¼µ¡Ç½ÅëºÜÀ½ÉÊ¤Ê¤é¡¢¤è¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¹â¤µ¤òµ²±¤µ¤»¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÑ²Ù½Å¤Ï70¡Á100kgÄøÅÙ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤â°ÂÄêÀ¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÂÓ¤Ï3Ëü±ß¡Á10Ëü±ß¤ÈÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü»ÈÍÑ¤¹¤ë²È¶ñ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯Åê»ñ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é½½Ê¬¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²èÌÌ¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¹½Â¤¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¡£·ÈÂÓÀ¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ¤ò¸«²¼¤í¤¹»ÑÀª¤¬Â³¤¡¢¼ó¤ä¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬ÃßÀÑ¤·¤Þ¤¹
¡¡¥Î¡¼¥ÈPC¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢²èÌÌ°ÌÃÖ¤òÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê»ÑÀª¤Ç¤Îºî¶È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤°¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤âÆ±»þ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ³°ÉÕ¤±¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î»ÈÍÑ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Majextand¤äMOFT¡¢BoYata¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤«¤ÄÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÎÌ¤Ï300g¡Á1kgÄøÅÙ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤È°ì½ï¤Ë»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¤µÄ´À°µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢10¡Á30cmÄøÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÌµÃÊ³¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£³ÑÅÙ¤âÄ´À°¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºÂ¤ê»ÑÀª¤«¤éÎ©¤Á»ÑÀª¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ºî¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤éÊüÇ®ÀÇ½¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÇ®¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÊü»¶¤·¡¢ÀÇ½¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌµ¤¸ý¤ä¥á¥Ã¥·¥å¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿À½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°»þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤º¤ì¤òËÉ»ß¤¹¤ë³ê¤ê»ß¤á¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÁª¤Ö¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³ÊÂÓ¤Ï2000±ß¡Á8000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£·ÈÂÓÀ¡¦µ¡Ç½À¤É¤Á¤é¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¹â²Á¤Ç¤âËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
PC¤¬Ç®¤¤¡¢Æ°ºî¤¬½Å¤¤¤ò²þÁ±¡ª ÎäµÑ¥Ñ¥Ã¥É¤ÇPC¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤ß¤è¤¦ ¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¡¢Æ°²èÊÔ½¸¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤Ê¤É¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¹â¤¤Éé²Ù¤ò¤«¤±¤ëºî¶È¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»öÃæ¡¢PC¤¬Ç®¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤ÈPC¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¶È¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢ÎäµÑ¥Ñ¥Ã¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢PC¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÎäµÑ¥Ñ¥Ã¥É¤Ï³°Éô¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¶¯À©¶õÎä¤Ë¤è¤ê¡¢¥Î¡¼¥ÈPCÄìÌÌ¤ÎÇ®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÇÓ½Ð¤·¡¢ÆâÉô²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£PC¤Î²¹ÅÙ¤ÏËÜÂÎ¼÷Ì¿¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ï¸Ä¿Í¤ÎPC¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨ÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¼þÊÕµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷ÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢ÆâÉô²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²»¤¬Âç¤¤¯¤ÆµÕ¤Ë»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£ÀÅ²»Àß·×¤«¤É¤¦¤«¤âÁª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÆ°ºî²»25dB°Ê²¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÑÅÙÄ´À°µ¡Ç½ÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¡¢ÎäµÑ¸ú²Ì¤Èºî¶È»ÑÀª¤Î²þÁ±¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£6ÃÊ³¬ÄøÅÙ¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÂÎ³Ê¤äºî¶ÈÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎäµÑ¥Ñ¥Ã¥É¤ÏUSBµëÅÅÂÐ±þ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤«¤éÄ¾ÀÜÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢USB¥Ý¡¼¥È¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢USB¥Ï¥Öµ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤·¤¿À½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï2000±ß¡Á6000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÈ¯Ç®ÎÌ¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎäµÑÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Çö·¿·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßµ¡¹½ÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô¤òµ¡¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¡ÖºßÂð¥ï¡¼¥¯¡×¡£¤½¤â¤½¤âÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¶È´Ä¶¤ò¾å¼ê¤¯ºî¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤²÷Å¬¤Êºî¶È´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
