¡üËèÆüÂ³¤±¤Æ¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ÏÂçÀÚ
¡¡¡Ê1¡ËÁàºî¤¬´ÊÃ±¤ÇËèÆüÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤«
¡¡¡Ê2¡ËÇº¤ß¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤«
¡¡¡Ê3¡Ë¡Ö°ìÅÀ½¸Ãæ¥±¥¢¡×¥¿¥¤¥×¤«¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¥±¥¢¡×¥¿¥¤¥×¤«
¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¡¢¤É¤³¤ò¥±¥¢¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁí¹çÅª¤Ë¥±¥¢¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ËèÆüÂ³¤±¤Æ¥±¥¢¤Ç¤¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢Åì¶¿¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ò½çÈÖ¤Ë¤ª¤·¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¹â¿»Æ©¥Ê¥Î¥¤¡¼¡×¤¬È±¤ò½á¤¹¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Önanocare¡×
¡¡Åì¶¿¤µ¤ó¤¬¿ä¤¹¾¦ÉÊ¤Î1ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Önanocare EH-NA0K¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅì¶¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±¤Ë¤Ï¡¢½á¤¤¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢È±¤ÎÆâÉô¤Þ¤Ç¿åÊ¬¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¥Ê¥Î¥¤¡¼ÅëºÜ¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È±¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥À¥á¡¼¥¸¤ò¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·µ¡¼ï¤ÎEH-NA0K¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ê¥Î¥¤¡¼¤è¤ê¤â¿åÊ¬È¯À¸ÎÌ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¹â¿»Æ©¥Ê¥Î¥¤¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È±¤Î¥Ä¥ä¤ä¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Åì¶¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö½¾Íè¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¿¤á»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÆüÃæ¤Ë¼õ¤±¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤òÎ¹Àè¤ä½ÐÄ¥Àè¤Ç¤â¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÀ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Åì¶¿¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¡ÖÈ±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ë¤è¤¯¹Ô¤«¤ì¤ëÊý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¶¯Îõ¤Ê²Æ¤Î»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡üÈ©¤Î¿¼Éô¤«¤éÊÝ¼¾¥±¥¢¡¢¥ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥©¥È¥×¥é¥¹ ¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥Õ¥È¡×
¡¡Åì¶¿¤µ¤ó¤¬¿ä¤¹¾¦ÉÊ¤Î2ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¥ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥©¥È¥×¥é¥¹ ¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥Õ¥È YJFA1T¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅì¶¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æ¤Ë»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤ªÈ©¤Ë¤ÏÊÝ¼¾¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÈþ´é´ï¡ÊYJFA1T¡Ë¤Ê¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ªÈ©¤Î¿¼Éô¤Þ¤ÇÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥Õ¥È¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È©¤ÎÉ½ÁØ¤«¤é¿¼ÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ë¡Ö¿¼ÁØ¥ê¥Õ¥È¥±¥¢¡×¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¿¼ÁØ¿»Æ©¡×¤â¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢½á¤¤¤È¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅì¶¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤âÆó¤Ä¤ÇÁàºî¤¬´ÊÃ±¡¢ËèÆü»È¤¨¤ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¥±¥¢¤È½µ¤Ë2¡¢3²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤ò¤³¤ì1Âæ¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢ËèÆü¤Î·ÑÂ³¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥â¡¼¥É¤È¡¢½µËö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹¶¤á¤Î¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¿ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì¶¿¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥È¥±¥¢¤È¿»Æ©¥±¥¢¤Î¤É¤Á¤é¤â³ð¤¨¤¿¤¤Êý¡¢Èþ´é´ï¤òËèÆü»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤ÊÊý¡¢¤ªÈ©¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥±¥¢¤ò1Âæ¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤Êý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ½é¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥±¥¢¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿¤³¤í¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì1Âæ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¥ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¡ÖÄ¶²»ÇÈ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×
¡¡Åì¶¿¤µ¤ó¤¬¿ä¤¹¾¦ÉÊ¤Î3ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¥ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¡ÖÄ¶²»ÇÈ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È Shine Pro HC-21¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅì¶¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ø¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤ªµÒÍÍ¤¬¶Ã¤«¤ì¤ë¡¢¥µ¥í¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´ÊÃ±¤Ë¤´¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ä¶²»ÇÈ¤ÈÌó50¡î¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈºÞ¤ò¤è¤êÈ±¤ÎÆâÉô¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ÇÅÉ¤ë¤è¤ê¤âÌó22ÇÜ¤â¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈºÞ¤òÌÓÈ±ÆâÉô¤Þ¤Ç¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÀä»¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ËèÉÃÌó100Ëü²ó¤ÎÈùºÙ¤ÊÄ¶²»ÇÈ¿¶Æ°¤¬¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈºÞ¤ÎÀ®Ê¬¤òºÙÊ¬²½¡£²¹Ç®¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¹¤´Ö¤«¤éÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÃ¡¤¹þ¤à¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë½ê¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î°ì¤Ä¡ª¡×¤È¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì¶¿¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡Ö¤´¼«Âð¤Ç¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤ÎÈ±¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òµá¤á¤ëÊý¡¢¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤¿¤¤Êý¡¢È±¤Î»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¥±¥¢¤·¤¿¤¤Êý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸Í×ÎÎ¤Ç¥«¥é¡¼À®Ê¬¤âÈ±¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Åì¶¿¤µ¤ó¤¬ÀÜµÒ»þ¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤·¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¤è¤êÂ¿¤¯²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤âº£¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀâÌÀ¤ò¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾¦ÉÊ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÈÍÑ´¶¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤Ê¤É¤¬¹ØÆþÁ°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÆü¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡È±¤Ç¤âÈ©¤Ç¤â¡¢²Æ¤Î»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÀ°¤¨¤ë¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ÇÇº¤ó¤À¤éÅì¶¿¤µ¤ó¤Ë±óÎ¸¤»¤º¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥±¥¢¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£