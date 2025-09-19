ËÜÆü¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ Manfrotto¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥é¥Ù¥ë»°µÓ¤¬1Ëü±ßÂæ¤Ç¥»ー¥ëÃæ
Manfrotto¡Ê¥Þ¥ó¥Õ¥í¥Ã¥È¡Ë¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½4ÃÊ»°µÓ¡ÖElement MII¡×¤¬¡¢Amazon¤Ç13¡óOFF¤Î¥»ー¥ëÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸½ºß¡¢»²¹Í²Á³Ê¤¬1Ëü5,336±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢1Ëü3,345±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
2020Ç¯5·îÈ¯Çä¤È¤ä¤ä¸Å¤¤À½ÉÊ¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥«¥¹¥¤¥¹¸ß´¹·Á¾õ¤Î¥ê¥êー¥¹¥×¥ìー¥È¤äµÓÉô¤ÎÈ¿Å¾µ¡¹½¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÅª¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤è¤ê¤âManfrotto¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»°µÓ¤¬¼êº¢¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»°µÓ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë½é¿´¼Ô¤ä¡¢°Â²Á¤Ê»°µÓ¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤ÏAmazon¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£