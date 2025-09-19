¡ÚMLB¡Û½é¤Î¥ê¥êー¥ÕÅÐÈÄ¤ËÄ©¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢1²ó2KÌµ¼ºÅÀ¡¡¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÏPS¤Ç¤Î¥íー¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤Ë¡Ö²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥³¥ÞÀï¤ËÎ×¤ß¡¢8ÅÀ¥êー¥É¤Î5²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢1»Íµå2»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤¿¡£¸½ºß¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éü³èµ¤ÇÛ¤Î¼ã¤¹äÏÓ¤¬¥Áー¥à¤òµß¤¦²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¢£16µåÃæ11µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯
ÆüÊÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥ê¥êー¥Õ¤ËÄ©¤ó¤Àº´¡¹ÌÚ¡£ÀèÆ¬¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢2¿ÍÌÜ¤Ë¤ÏÄ¾µå¾¡Éé¡£ºÇÂ®100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.0¥¥í¡Ë¤ò´Þ¤àÄ¾µå¤Ç¥°¥¤¥°¥¤²¡¤·¹þ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¡£3¿ÍÌÜ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤âÄ¾µå¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°16µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢1»Íµå2»°¿¶¡£16µå¤Î¤¦¤Á¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï11µå¤ÇÀ©µå¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±¦¸ªÄË¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Êー¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀèÈ¯¡£6ÅÙÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ê¥êー¥Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏµåÃÄ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥Îー¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çー¤é¤¬°ÂÄê¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤Ï¤Ê¤¯¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÊø²õµ¤Ì£¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥êー¥Õ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãーÉüµ¢¤È¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ç¤Î¥íー¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÃæ·Ñ¤®¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½µËö¤Î¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Ç·ëÏÀ
º´¡¹ÌÚ¤Î¥ê¥êー¥ÕÅÐÈÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡£½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤éÅê¤²¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢PS¤Ç¤Î¥íー¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥ê¥êー¥Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ÈÄÉ»î¡É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î3AºÇ½ªÀï¤ÇºÆ¤ÓÅÐÈÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ÎÅÐÈÄ¤ò¸«¤Æ¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãーÉüµ¢¤Î¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£