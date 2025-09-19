Ãæ¹ñ¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÀ©Äê¤·¤¿ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÊ¬Ìî¤Î¹ñºÝÉ¸½à¤¬È¯É½
Ãæ¹ñ¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÀ©Äê¤·¤¿¹ñºÝÉ¸½à¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÐÌýÅ·Á³¥¬¥¹¹©¶È¡ÊÄãÃºÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´Þ¤à¡Ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥àÍÑ¸ì¡×¡ÊISO 5872¡§2025¡¢°Ê²¼¡ÖÍÑ¸ìÉ¸½à¡×¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡¦»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢9·î18Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÑ¸ìÉ¸½à¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¶È³¦¤¬µ»½Ñ¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦É¸½à¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¡ÖÍÑ¸ìÉ¸½à¡×¤ÏÃæ¹ñ¹ñ²ÈÉ¸½à¤Î¡ÖÀÐÌýÅ·Á³¥¬¥¹¹©¶ÈÍÑ¸ìÂè3Éô¡§ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹ÃÏ¾å¹©»ö¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðÁÃ°ìÈÌ¡¢ºàÎÁ¤ÈÀßÈ÷¡¢Àß·×¡¢»Ü¹©¡¢ÂÑ°µ¼Â¸³¡¢±¿ÍÑ¤È°Ý»ý¡¢Éå¿©ËÉ¸î¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤òÌÖÍå¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´Ø·¸¼Ô¤ÎÍÑ¸ìÄêµÁ¤ÈÀìÌçÍýÇ°¤ò½½Ê¬¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÄó°Æ¡¢À¤³¦¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¡×¤Î¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë287¤ÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÍ¢Á÷ÍÑ¸ì¤ò½é¤á¤ÆÅý°ì¤·¡¢¡ÖÍÑ¸ì¤´¤È¤ËÄêµÁ¤òÅý°ì¤·¡¢À¤³¦ÈÏ°Ï¤ÇÆ±¤¸°ÕÌ£¤È²ò¼á¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À©Äê¤Ë5Ç¯¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡ÖÍÑ¸ìÉ¸½à¡×¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼çÆ³¤Î²¼¡¢13¥«¹ñ¤«¤é¤ÎÀìÌç²È38¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¹ñºÝºî¶È¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡Ö¹ñÆâ¡¦¹ñºÝ¡×¶¨Æ±ºî¶È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æâ³°¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬21²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢25²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¸½ñ¤Î²þÄû¤ò·Ð¤Æ¡¢¹½Â¤¤¬¸·³Ê¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤¬½¼¼Â¤·¤¿¹ñºÝ´ð½à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÑ¸ìÉ¸½à¡×¤ÎÈ¯É½¤È¼Â»Ü¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¶È³¦¤Ë¸¢°Ò¤¬¤¢¤êÅý°ì¤µ¤ì¤¿¸òÎ®¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÑ¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÈñÍÑ¤Èµ»½Ñ¤Î¾ãÊÉ¤òÃø¤·¤¯Äã¸º¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤È¸òÎ®¤Î¤¿¤á¤Ë·ø¸Ç¤Ê´ðÁÃ¤òÃÛ¤¡¢Ãæ¹ñ¤È¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¶¦Æ±·úÀß¹ñ¤ÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÍÑ¸ìÌÌ¤Ç¤ÎÄ´À°¤ÈÅý°ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë